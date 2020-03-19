Директор волейбольного клуба: «Финальные игры с «Тулицей» перенесены, что дальше – не знаю»

Возможно, волейбольный сезон в России вообще не будет доигран, и это помешает нашей команде получить повышение в классе.

Матчи за звание победителя турнира в Высшей лиге «А» по волейболу среди женских команд, которые должны были пройти в Липецке 21 и 22 марта не состоятся.

Ранее сообщалось, что серия до 3-х побед между «Липецком» и «Тулицей» состоится, но без зрителей. Однако из-за ситуации с вирусом COVID-19 всё поменялось.

Вчера Министерство спорта РФ направило письмо в адрес спортивных федераций с рекомендацией остановить все соревнования с 21 марта и вплоть до особого распоряжения. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) отреагировала остановкой матчей.

- Насколько мне известно, в понедельник, 23 марта, соберётся президиум ВФВ, на котором будет поднята дальнейшая судьба игр – либо их перенесут на более поздний срок, либо отменят вовсе, - рассказал GOROD48 директор волейбольного клуба «Липецк» Роман Пристовакин, - В этом случае чемпионом будет объявлена команда, занявшая наиболее высокое место в регулярном чемпионате т.е. «Липецк».

Фокус в том, что сама по себе победа в Высшей лиге «А» не даёт право повышения в классе. Чемпион «вышки» должен провести еще переходные матчи с аутсайдером Суперлиги за право в следующем сезоне сыграть в элите. Как будут проходить стыковые матчи? Удастся ли вообще их провести из-за ситуации с возможным распространением коронавируса?

- На эти вопросы у меня пока нет ответа, - признаётся Пристовакин, - Поживем-увидим.