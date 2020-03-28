Происшествия
сегодня, 12:57
На воронежской трассе сгорела «ГАЗель»
Горящая машина попала на видео.
Ночью 28 марта на воронежской трассе загорелся автомобиль «ГАЗель». Очевидцы сняли происшествие на видео. Запись опубликовали в соцсети «Вконтакте».
- На трассе Хлевное-Липецк загорелся автомобиль «ГАЗ-2705», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. - Огнем «ГАЗель» уничтожена полностью.
- На трассе Хлевное-Липецк загорелся автомобиль «ГАЗ-2705», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. - Огнем «ГАЗель» уничтожена полностью.
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