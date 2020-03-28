Происшествия

сегодня, 12:57

На воронежской трассе сгорела «ГАЗель»

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#пожар

Горящая машина попала на видео.

Ночью 28 марта на воронежской трассе загорелся автомобиль «ГАЗель». Очевидцы сняли происшествие на видео. Запись опубликовали в соцсети «Вконтакте».


 - На трассе Хлевное-Липецк загорелся автомобиль «ГАЗ-2705», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. - Огнем «ГАЗель» уничтожена полностью.
1 508
#пожар

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сегодня, 13:03
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