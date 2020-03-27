Погода в Липецке

27 минут назад

После ночных заморозков в Липецкой области потеплеет сразу до +18

368
#потепление
После ночных заморозков в Липецкой области потеплеет сразу до +18

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием обширного антициклона, из-за которого погода в регионе будет очень теплой и без осадков. Среднесуточные температуры поднимутся выше на 7-8 градусов.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 марта в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью - от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - от 13 до 18 градусов тепла. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 0 до 2 градусов тепла, днем ожидается от 15 до 17 градусов тепла.  

День 28 марта стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +15 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1969 году – 20 градусов мороза. 
368
#потепление

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