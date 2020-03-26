В России

20 минут назад

Авиакомпании каждый день теряют по 500 млн рублей из-за вывоза россиян

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#убытки #коронавирус #авиация
Авиакомпании каждый день теряют по 500 млн рублей из-за вывоза россиян

Глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта предупредил правительство РФ об убытках.

Авиакомпании из-за запрета на полеты за границу теряют более 500 млн рублей в сутки, сообщил в письме правительству президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие авиакомпании России, за исключением «Аэрофлота») Владимир Тасун. Она написал обращение первому вице-премьеру Андрею Белоусову, уточняет РБК. По данным АЭВТ, ограничения на полеты за рубеж затронули по меньшей мере 70% рынка международных воздушных авиаперевозок авиакомпаний России. За границу перевозчики теперь летают "в основном с целью возврата находящихся за рубежом граждан РФ".

- В настоящее время выполняется до 200 таких рейсов в сутки, что приводит к дополнительным прямым убыткам для российских авиакомпаний в размере не менее 500 миллионов рублей ежесуточно, - заявили в ассоциации.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РФ поручил Минтрансу и Минфину подготовить нормативный акт о выделении средств для эвакуации россиян в целях компенсации расходов из резервного фонда правительства. Департамент промышленности, энергетики и транспорта правительства должен был до 25 марта представить документ премьер-министру Михаилу Мишустину, напоминает «Интерфакс».

В письме глава АЭВТ также предлагает ряд мер для поддержки отрасли, в том числе те, что уже направлял в адрес министра транспорта РФ Евгения Дитриха. Это установление нулевого НДС на все внутрироссийские рейсы, мораторий на аэропортовые и аэронавигационные сборы, выделение "керосиновых" субсидий.

Российские авиаперевозчики могут потерять из-за отмены международных полетов на фоне пандемии до 360 млрд руб., подсчитывали эксперты Bain & Company для РБК. Как говорил эксперт авиационной практики Bain Сергей Зайцев еще до полной отмены полетов за рубеж, оставшиеся рейсы несли лишь социальную функцию и уже не имели «почти никакой финансовой целесообразности».
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#убытки #коронавирус #авиация

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