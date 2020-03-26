Путинские выходные не повлияют на реновацию проспекта Победы

Дома останутся только офисные работники.

На проспекте Победы работники ООО «Руслан-1» на участке от улицы Механизаторов до площади Кольцевой уже установили новые опоры освещения. Об этом GOROD48 сообщил руководитель липецкого проекта этой московской строительной организации Алексей Огневой.



- На участке от площади Победы до улицы Юных Натуралистов уже смонтированы 90% ливневой канализации, засыпано щебнем крупной фракции корыто, сделанное под расширение проезжей части до шести полос движения. Сейчас происходит его расклинцовка шлаком мелких фракций. На этой части проспекта срыты старые тротуары. В самое ближайшее время начнем монтировать гранитные бордюры, которые мы уже имеем почти в полном объеме.



Объявленные главой государства в связи с эпидемией коронавируса выходными дни с 28 марта по 5 апреля работы не остановят.



- Проспект Победы - не просто дорога. Это социально важный объект, одна из основных магистралей города. Ее перекрытие создает неудобства для всех горожан. Думаю, что работы можно отнести к экстренным и особенно важным. На выходные уйдут лишь наши офисные работники в соответствии с Указом президента, - сказал Алексей Огневой.