Общество

28 минут назад

Путинские выходные не повлияют на реновацию проспекта Победы

4 840
#коронавирус #проспект Победы
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Путинские выходные не повлияют на реновацию проспекта Победы

Дома останутся только офисные работники.

На проспекте Победы работники ООО «Руслан-1» на участке от улицы Механизаторов до площади Кольцевой уже установили новые опоры освещения. Об этом GOROD48 сообщил руководитель липецкого проекта этой московской строительной организации Алексей Огневой.

- На участке от площади Победы до улицы Юных Натуралистов уже смонтированы 90% ливневой канализации, засыпано щебнем крупной фракции корыто, сделанное под расширение проезжей части до шести полос движения. Сейчас происходит его расклинцовка шлаком мелких фракций. На этой части проспекта срыты старые тротуары. В самое ближайшее время начнем монтировать гранитные бордюры, которые мы уже имеем почти в полном объеме.

Объявленные главой государства в связи с эпидемией коронавируса выходными дни с 28 марта по 5 апреля работы не остановят.

- Проспект Победы - не просто дорога. Это социально важный объект, одна из основных магистралей города. Ее перекрытие создает неудобства для всех горожан. Думаю, что работы можно отнести к экстренным и особенно важным. На выходные уйдут лишь наши офисные работники в соответствии с Указом президента, - сказал Алексей Огневой.
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#коронавирус #проспект Победы
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Комментарии (4)

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весёлый

8 минут назад
Бюджетники и сядут дома,а заикнись частному предпринимателю о неделе выходных,так сядешь до пенсии дома!
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Пенсионер

11 минут назад
Путинские выходные ни на что не повлияют кроме экономики . Вирус уже начел распространятся по стране . Нужно было всех прибывающих из за горнице не пускать в жилой массив а изолировать в полевые госпиталя с привлечением военных и МЧС . Позно пить баржами когда почки отвалились когда Болие 100 000 человек из загранице расползлись по стране распространяя заразу.
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гость

12 минут назад
Путинские выходные?? более глупого названия не придумаешь..
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71

18 минут назад
Световые опоры от Механизаторов до кольцевой были установлены ещё до перекрытия движения.
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