ЛГЭК перешёл на дистанционное обслуживание населения

С учётом введённого Главой региона Игорем Артамоновым режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Липецкой области новой коронавирусной инфекции и запрета на проведение массовых мероприятий, АО «ЛГЭК» с 16.03.2020 временно приостановило очное обслуживание населения и проведение проверок состояния индивидуальных приборов учета воды в квартирах граждан.

Обратиться в ЛГЭК возможно следующими способами:

• Через личный кабинет клиента на официальном сайте компании (для новых пользователей необходима регистрация). https://www.lgek.ru/users/home/

• Через сайт компании, с правой стороны сайта переход по кнопке «Направить обращение в ЛГЭК». https://www.lgek.ru/requests/add/

• Через электронные сообщения на электронные адреса компании: для физических лиц по жилым помещениям ipu@lgek.ru;

• По телефонной связи: для физических лиц по жилым помещениям 23-66-77.

Также ЛГЭК принимает оплату предоставленных жкх услуг онлайн

- на сайте ЛГЭК по кнопке «Оплата онлайн» https://www.lgek.ru/payments/add/

- в личном кабинете клиента https://www.lgek.ru/users/home/ во вкладке взаиморасчеты внизу страницы переход по ссылке «Оплатить»;

- через мобильное приложение Вашего банка;

- через терминалы и банкоматы банков.

- с помощью QR-кода. Для оплаты просто отсканируйте данный код мобильным телефоном.



При этом АО «ЛГЭК» обращается с убедительной просьбой к родственникам, знакомым и соседям пожилых людей по возможности помогать пожилым людям в направлении документов в адрес АО «ЛГЭК» дистанционными способами и оплатой за коммунальные ресурсы.

В случае истечения сроков поверки приборов учета воды в период угрозы распространения короновирусной инфекции рекомендуем поверку приборов учета произвести учета по окончанию особого периода. При этом в течение 3 месяцев с даты истечения срока поверки размер платы будет определяться исходя из среднемесячного объема потребления воды, зафиксированного приборами учета.

По истечении трех расчетных периодов, в случае сохранения особого режима, размер платы будет формироваться исходя из показаний приборов учета.

Вся информация и документы, поступившие в компанию дистанционными способами, будет учтена при формировании размера платы за коммунальные услуги.

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