Происшествия
28 минут назад
Липчанин погиб на трассе под колесами автомобиля
Трагедия произошла на трассе "Каспий"
В Александро-Невском районе, на 331-м километре автодороги Р22 «Каспий», 63-летний житель Саратовской области, управляя автомобилем «Рено Флюенс» совершил наезд на 65-летнего жителя Липецкой области, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода.
Липчанин погиб на месте ДТП, сообщили в УМВД России по Рязанской области.
Липчанин погиб на месте ДТП, сообщили в УМВД России по Рязанской области.
жаль