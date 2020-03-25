Происшествия

28 минут назад

Липчанин погиб на трассе под колесами автомобиля

1 889
#ДТП
Липчанин погиб на трассе под колесами автомобиля

Трагедия произошла на трассе "Каспий"

В Александро-Невском районе, на 331-м километре автодороги Р22 «Каспий», 63-летний житель Саратовской области, управляя автомобилем «Рено Флюенс» совершил наезд на 65-летнего жителя Липецкой области, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода. 

Липчанин погиб на месте ДТП, сообщили в УМВД России по Рязанской области.



img-big-0
img-big-1
img-small-0
img-small-1
1 889
#ДТП

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

жаль

5 минут назад
Далековато ушел бедняга от областного центра.....
ответить

Еще в рубрике

На полигоне в Липецкой области уничтожили боеприпасы времен войны
#уничтожение боеприпасов
На полигоне в Липецкой области уничтожили боеприпасы времен войны

38 минут назад

Происшествия
Липчанин на большегрузе смял легковушку
#ДТП
4
Липчанин на большегрузе смял легковушку

40 минут назад

Происшествия
Депутатов Липецкого горсовета из «коммунального лобби» подозревают в мошенничестве
#управляющая компания #Липецкий горсовет
66
Депутатов Липецкого горсовета из «коммунального лобби» подозревают в мошенничестве

сегодня, 15:34

Происшествия
Покупателей эвакуировали из гипермаркета в ТРЦ «Европа»
#эвакуация #пожарная тревога
33
Покупателей эвакуировали из гипермаркета в ТРЦ «Европа»

сегодня, 11:44

Происшествия
В мусорном контейнере на проспекте Мира нашли труп новорожденной девочки
#труп #тело
110
В мусорном контейнере на проспекте Мира нашли труп новорожденной девочки

сегодня, 11:20

Происшествия
Полицейские задержали подозреваемого в серии автокраж
#кража
3
Полицейские задержали подозреваемого в серии автокраж

сегодня, 09:16

Происшествия