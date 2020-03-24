Бизнес

54 минуты назад

Лекции пришли к студентам на дом

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Лекции пришли к студентам на дом

Прошла первая неделя дистанционного обучения в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.

Утром студенты Липецкого Государственного Педагогического Университета идут не в аудиторию, а в личный кабинет на сайте университета. Там есть вся необходимая информация на несколько дней вперед – расписание и форма занятий, домашние задания и сроки их выполнения. Форму проведения занятий каждый преподаватель определяет сам – можно просто рекомендовать необходимую учебную литературу или выложить текстовой материал по теме, а можно провести онлайн лекции в виде видеоконференции или через скайп. Кроме того, занятия записываются и выкладываются на специализированные информационные платформы для просмотра офлайн. Преподаватели стараются быть как можно ближе к своим подопечным – их лекции можно прослушать и в таких популярных молодежных социальных сетях как «Инстаграм» и «ВКонтакте». Везде студенты могут задать вопросы – по видеосвязи, в чате или в личном сообщении.

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Таким образом, личный контакт студент-преподаватель никуда не пропал. Даже прогульщиков больше не станет, так как посещение лекций отслеживается преподавателями путем регистрации в начале занятий.

«Для нас неделя была очень сложной. Полностью переход на дистанционное обучение – это первый опыт не только для нас, но и для всех вузов в нашей стране. У нас все получилось. Мы определили процентное соотношение занятий онлайн/офлайн с учетом специфики материала. Например, для лингвистов крайне необходима практика, языковые программы не реализуются заочно, поэтому большинство занятий в институте филологии проходит в режиме видеосвязи», - отметила ректор ЛГПУ Н.В. Федина.

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