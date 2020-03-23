В России

52 минуты назад

Россиянку задержали в Черногории за распространение паники

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Россиянку задержали в Черногории за распространение паники

Полиция Черногории задержала россиянку по подозрению в распространении паники из-за коронавируса

Полиция Черногории задержала россиянку по подозрению в распространении паники из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

Полиция в городе Тиват задержала гражданку России А. Г. 35 лет по подозрению в создании паники и беспорядков в связи с коронавирусом. Министерство внутренних дел страны сообщило, что 35-летняя А.Г. разместила у себя в Facebook пост, в котором говорилось о том, что власти страны якобы скрывают реальную информацию об эпидемии. Она написала, что заражены около тысячи человек, шестеро уже умерли, и Черногорию ждет судьба Италии, где от пневмонии нового типа погибли уже более 5,4 тысячи человек.

Россиянке предъявлены обвинения в разжигании паники, уголовное дело передано в прокуратуру.

Около тысячи россиян, находившихся на территории Черногории, не могли вернуться домой из-за отмены авиарейсов на фоне вспышки коронавируса. Правительство страны выдвинуло условие для разрешения эвакуировать их из страны и требовало доставить без билетов из Москвы в Тиват 50 своих граждан. Позднее власти все же дали согласие на вывоз российских граждан.
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