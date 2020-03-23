Двух полицейских обвиняют в фальсификации дела о хранении наркотиков

Прокуратура Чаплыгинского района выявила признаки преступлений в действиях двух участковых полиции. По данным прокуратуры, полицейские передали местному жителю крупную партию марихуаны, чтобы улучшить показатели по раскрытию наркопреступлений.

- В рамках процессуального надзора прокуратура изучила уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Чаплыгинского района по ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, без цели сбыта наркотических средств в значительном размере). В ходе опроса обвиняемого установлено, что наркотическое средство - 24,6 грамма марихуаны, ему передали сами полицейские. Таким образом они собирались улучшить показатели по выявлению наркопреступлений, - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.



Прокуратура потребовала возбудить в отношении полицейских уголовные дела по ч.1 ст.286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан) и п.п. «а,б» ч.3 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в значительном размере).



- Полицейские уже отстранены от службы. Если их вина будет установлена участковых уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.