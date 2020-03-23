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Двух полицейских обвиняют в фальсификации дела о хранении наркотиков

9 886
#наркотики
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Двух полицейских обвиняют в фальсификации дела о хранении наркотиков

Прокуратура Чаплыгинского района выявила признаки преступлений в действиях двух участковых полиции. По данным прокуратуры, полицейские передали местному жителю крупную партию марихуаны, чтобы улучшить показатели по раскрытию наркопреступлений.

- В рамках процессуального надзора прокуратура изучила уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Чаплыгинского района по ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, без цели сбыта наркотических средств в значительном размере). В ходе опроса обвиняемого установлено, что наркотическое средство - 24,6 грамма марихуаны, ему передали сами полицейские. Таким образом они собирались улучшить показатели по выявлению наркопреступлений, - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Прокуратура потребовала возбудить в отношении полицейских уголовные дела по ч.1 ст.286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан) и п.п. «а,б» ч.3 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в значительном размере).

- Полицейские уже отстранены от службы. Если их вина будет установлена участковых уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
9 886
#наркотики
2

Комментарии (9)

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Ездун

5 минут назад
У гайцов сейчас коронная фраза, значит у ваш стиль езды , наталкивает сотрудников на такую мысль
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У гайцов сейчас коронная фраза

12 минут назад
Останавливают и спрашиваю "Вы что нибудь употребляли?" Че за дичь такая или их так учат в МВД?
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странно

27 минут назад
Тут не увольнение, а срок по УК. Передача наркоты другому лицу. Попробуйте кто-нибудь также передать.
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аналитик

29 минут назад
Ключевое слово , если их вина будет доказана
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Иннокентий Эдуардович

33 минуты назад
Что то по ментам работать начали
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в СССР такого не было

33 минуты назад
шо твориться
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111

36 минут назад
Что значит уволить??? Всё дела ихние за весь срок службы поднять и посмотреть, как там они их лепили. Они может не одну судьбу загубили, а вы уволить. Судить по наркоте в крупном размере как положено и все тут.
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Смешно

48 минут назад
Как-то даже не удивительно! Они всю жизнь этим только и занимаются!!!
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Вообщето

54 минуты назад
Это штатная ситуация)
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