сегодня, 15:26
Двух полицейских обвиняют в фальсификации дела о хранении наркотиков
Прокуратура Чаплыгинского района выявила признаки преступлений в действиях двух участковых полиции. По данным прокуратуры, полицейские передали местному жителю крупную партию марихуаны, чтобы улучшить показатели по раскрытию наркопреступлений.
Прокуратура потребовала возбудить в отношении полицейских уголовные дела по ч.1 ст.286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан) и п.п. «а,б» ч.3 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в значительном размере).
- Полицейские уже отстранены от службы. Если их вина будет установлена участковых уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
Ездун
У гайцов сейчас коронная фраза
странно
аналитик
Иннокентий Эдуардович
в СССР такого не было
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Смешно
Вообщето