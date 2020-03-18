Подросток обокрал ровесника в летнем лагере с помощью мобильного телефона

Следственным отделом по Грязи СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 17-летнего подростка, обвиняемого в краже с банковского счета. По данным следствия, юноша обокрал ровесника в летнем лагере.

- Днем 5 августа 2019 года во время отдыха в оздоровительном лагере Грязинского района 17-летний подросток, воспользовавшись доверчивостью ровесника, взял у него мобильный телефон для выхода в социальные сети. Однако воспользовавшись тем, что к номеру был привязан счет банковской карты, подросток перевел на свой банковский счет 5,5 тысячи рублей, - сообщает фабулу дела пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

О краже в полицию сообщил подросток-владелец телефона, после того, как безрезультатно просил вернуть деньги.



Во время следствия подросток признал вину и раскаялся в содеянном. Вместе с тем его показания подтверждаются банковскими документами и согласуются с показаниями свидетелей и самого потерпевшего.

Уголовное дело о краже направлено в суд.