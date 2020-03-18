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Подросток обокрал ровесника в летнем лагере с помощью мобильного телефона

4 584
#кража
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Подросток обокрал ровесника в летнем лагере с помощью мобильного телефона

Следственным отделом по Грязи СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 17-летнего подростка, обвиняемого в краже с банковского счета. По данным следствия, юноша обокрал ровесника в летнем лагере.

- Днем 5 августа 2019 года во время отдыха в оздоровительном лагере Грязинского района 17-летний подросток, воспользовавшись доверчивостью ровесника, взял у него мобильный телефон для выхода в социальные сети. Однако воспользовавшись тем, что к номеру был привязан счет банковской карты, подросток перевел на свой банковский счет 5,5 тысячи рублей, - сообщает фабулу дела пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области. 

О краже в полицию сообщил подросток-владелец телефона, после того, как безрезультатно просил вернуть деньги. 

Во время следствия подросток признал вину и раскаялся в содеянном. Вместе с тем его показания подтверждаются банковскими документами и согласуются с показаниями свидетелей и самого потерпевшего.

Уголовное дело о краже направлено в суд. 

4 584
#кража
1

Комментарии (4)

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4

12 минут назад
Патологоанатом, слышал, ты многим в свидетельстве о смерти пишешь: Вскрытие показало, что смерть наступила В РЕЗУЛЬТАТЕ ВСКРЫТИЯ !
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Житель

39 минут назад
Целых 7 месяцев расследовали такое "сложное" дело? Неплохая сумма на счёте у подростка на "карманные".
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1

сегодня, 12:01
Для банков и рабочих целей держу домашний телефон. Никаких нежелательных писем и звонков.
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Патологоанатом

сегодня, 11:58
Этого песдюка вороватого срочно ко мне на стол! Вылечу! Этого система никогда не вылечит, поможет вскрытие...
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