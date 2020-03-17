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Липецкая вечЁрка: билет на трамвай, тест на коронавирус и запись грабежа
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 17 марта.
Почти полторы сотни комментариев липчане оставили под новостью насчет развития рельсового транспорта – «Билет на обновленный липецкий трамвай может стоить от 37 до 98 рублей». В администрации Липецка сейчас ждут средств на развитие рельсового электротранспорта от государства. Состояние липецкого трамвая плачевно. Из 69 километров путей 29 требует срочного ремонта. Средняя скорость трамвая по таким путям - 16 километров в час. В парке - 55 вагонов (все они с учетом подаренных Липецку Москвой имеют 100%-ный износ) со средним возрастом 28 лет. В год трамваи возят до 3,7 миллиона пассажиров, обеспечивая всего 4% пассажиропотока.
Многие задаются вопросом, что делать, если вас отправили на домашний карантин, как пройти тест на коронавирус и оформить больничный. Областной центр медицинской профилактики подготовил памятку с ответами на вопросы по профилактике коронавируса. А чиновники ответили на очередной фейк по коронавирусу, блуждающему по чатам родителей школьников. В управлении образования и науки Липецкой области сообщили, что никакие рейдовые мероприятия по местонахождению школьников не планируются, никаких штрафов и карательных мер приниматься не будет.
Камера наблюдения записала криминальную драму: две женщины совершили разбойное нападение на магазин. Под угрозой пневматического пистолета они забрали из кассы выручку. Полицейские задержали подозреваемых. Оказалось, что они знакомые продавщицы магазина.
Многие задаются вопросом, что делать, если вас отправили на домашний карантин, как пройти тест на коронавирус и оформить больничный. Областной центр медицинской профилактики подготовил памятку с ответами на вопросы по профилактике коронавируса. А чиновники ответили на очередной фейк по коронавирусу, блуждающему по чатам родителей школьников. В управлении образования и науки Липецкой области сообщили, что никакие рейдовые мероприятия по местонахождению школьников не планируются, никаких штрафов и карательных мер приниматься не будет.
Камера наблюдения записала криминальную драму: две женщины совершили разбойное нападение на магазин. Под угрозой пневматического пистолета они забрали из кассы выручку. Полицейские задержали подозреваемых. Оказалось, что они знакомые продавщицы магазина.
иван