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Липецкая вечЁрка: билет на трамвай, тест на коронавирус и запись грабежа

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#вечёрка
Липецкая вечЁрка: билет на трамвай, тест на коронавирус и запись грабежа

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 17 марта.

Почти полторы сотни комментариев липчане оставили под новостью насчет развития рельсового транспорта – «Билет на обновленный липецкий трамвай может стоить от 37 до 98 рублей». В администрации Липецка сейчас ждут средств на развитие рельсового электротранспорта от государства. Состояние липецкого трамвая плачевно. Из 69 километров путей 29 требует срочного ремонта. Средняя скорость трамвая по таким путям - 16 километров в час. В парке - 55 вагонов (все они с учетом подаренных Липецку Москвой имеют 100%-ный износ) со средним возрастом 28 лет. В год трамваи возят до 3,7 миллиона пассажиров, обеспечивая всего 4% пассажиропотока.

Многие задаются вопросом, что делать, если вас отправили на домашний карантин, как пройти тест на коронавирус и оформить больничный. Областной центр медицинской профилактики подготовил памятку с ответами на вопросы по профилактике коронавируса. А чиновники ответили на очередной фейк по коронавирусу, блуждающему по чатам родителей школьников. В управлении образования и науки Липецкой области сообщили, что никакие рейдовые мероприятия по местонахождению школьников не планируются, никаких штрафов и карательных мер приниматься не будет.

Камера наблюдения записала криминальную драму: две женщины совершили разбойное нападение на магазин. Под угрозой пневматического пистолета они забрали из кассы выручку. Полицейские задержали подозреваемых. Оказалось, что они знакомые продавщицы магазина.


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#вечёрка

Комментарии (1)

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иван

34 минуты назад
КАКОЙ ПЕНСИОНЕР ПОЕДЕТ НА ТРАМВАЕ ДАЖЕ ЗА 60Р . ПОКА ПУТИ ПОСТРОЯТ ПЕНСИЯ БУДЕТ Т.900.ДА И МЫ НАВЕРНОЕ НЕ ДОЖИВЁМ. МНЕ 52.....
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