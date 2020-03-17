Общество
48 минут назад
Билет на обновленный липецкий трамвай может стоить от 37 до 98 рублей
В администрации Липецка ждут средств на развитие рельсового электротранспорта от государства.
Сегодня на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета о результатах деятельности МУП «Горэлектротранс» депутатам рассказал председатель департамента транспорта администрации Липецка Евгений Чекрыжов.
Ничего нового чиновник не сказал. Он всего лишь коротко повторил то, что депутаты знали и так: два существующих варианта развития пассажирского электротранспорта в Липецке невозможны без помощи федерального центра или частного инвестора.
Первый предполагает капремонт того, что есть. Минимальный вариант реновации стоит 1,3 миллиарда рублей, что предполагает ремонт 68,7 км путей, восстановление 20 существующих трамваев и приобретение 10 новых низкопольных вагонов. Так как этих средств нет ни в бюджете города, ни в бюджете области, можно вести речь о лизинге или кредите. Итого мэрии нужен заем на 10 лет под 10% годовых. На реализацию такого проекта требуется, таким образом, 384 млн рублей в год. Цена билета для пассажиров составляла бы 98 рублей 50 копеек.
Второй вариант развития рельсового транспорта в Липецке обсчитан ГБУ «МосТрансПроект» и предполагает вложение в наш трамвай 28,5 млрд рублей. Чтобы такой транспорт был более-менее рентабельным, а билет на проезд стоил бы не больше 37 рублей, необходимо строительство новых веток рельсового транспорта с сокращением автобусных маршрутов
Еще один вариант - концессия.
- А если федеральный центр не даст денег, что будем делать? - спросил у Евгения Чекрыжова депутат Александр Печерский.
- МУП «Горэлектротранс» продолжит работать в рамках муниципального финансирования, - ответил чиновник. - Но замечу еще раз, что без федерального центра развитие трамвая невозможно. Возможно лишь содержание предприятия в том виде, в котором оно есть.
А состояние липецкого трамвая плачевно. Из 69 километров путей 29 требует срочного ремонта. Средняя скорость трамвая по таким путям - 16 километров в час. В парке - 55 вагонов (все они с учетом подаренных Липецку Москвой имеют стопроцентный износ) со средним возрастом 28 лет. В год трамваи возят до 3,7 миллиона пассажиров, обеспечивая всего 4% пассажиропотока.
Напомним, что идею прекращения трамвайного движения в Липецке в связи с убитым состоянием рельсов, контактной сети и вагонов озвучила в прошлом году глава города Евгения Уваркина. Заместить трамвай для обеспечения подвоза работников Новолипецкого комбината к стану-2000 предлагали несколькими вариантами: автобусом, монорельсом и даже электричкой, но, судя по всему, все они оказались нежизнеспособными.
Ничего нового чиновник не сказал. Он всего лишь коротко повторил то, что депутаты знали и так: два существующих варианта развития пассажирского электротранспорта в Липецке невозможны без помощи федерального центра или частного инвестора.
Первый предполагает капремонт того, что есть. Минимальный вариант реновации стоит 1,3 миллиарда рублей, что предполагает ремонт 68,7 км путей, восстановление 20 существующих трамваев и приобретение 10 новых низкопольных вагонов. Так как этих средств нет ни в бюджете города, ни в бюджете области, можно вести речь о лизинге или кредите. Итого мэрии нужен заем на 10 лет под 10% годовых. На реализацию такого проекта требуется, таким образом, 384 млн рублей в год. Цена билета для пассажиров составляла бы 98 рублей 50 копеек.
Второй вариант развития рельсового транспорта в Липецке обсчитан ГБУ «МосТрансПроект» и предполагает вложение в наш трамвай 28,5 млрд рублей. Чтобы такой транспорт был более-менее рентабельным, а билет на проезд стоил бы не больше 37 рублей, необходимо строительство новых веток рельсового транспорта с сокращением автобусных маршрутов
Еще один вариант - концессия.
- А если федеральный центр не даст денег, что будем делать? - спросил у Евгения Чекрыжова депутат Александр Печерский.
- МУП «Горэлектротранс» продолжит работать в рамках муниципального финансирования, - ответил чиновник. - Но замечу еще раз, что без федерального центра развитие трамвая невозможно. Возможно лишь содержание предприятия в том виде, в котором оно есть.
А состояние липецкого трамвая плачевно. Из 69 километров путей 29 требует срочного ремонта. Средняя скорость трамвая по таким путям - 16 километров в час. В парке - 55 вагонов (все они с учетом подаренных Липецку Москвой имеют стопроцентный износ) со средним возрастом 28 лет. В год трамваи возят до 3,7 миллиона пассажиров, обеспечивая всего 4% пассажиропотока.
Напомним, что идею прекращения трамвайного движения в Липецке в связи с убитым состоянием рельсов, контактной сети и вагонов озвучила в прошлом году глава города Евгения Уваркина. Заместить трамвай для обеспечения подвоза работников Новолипецкого комбината к стану-2000 предлагали несколькими вариантами: автобусом, монорельсом и даже электричкой, но, судя по всему, все они оказались нежизнеспособными.
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