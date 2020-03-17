Общество

48 минут назад

Билет на обновленный липецкий трамвай может стоить от 37 до 98 рублей

23 1908
#трамвай
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Билет на обновленный липецкий трамвай может стоить от 37 до 98 рублей

В администрации Липецка ждут средств на развитие рельсового электротранспорта от государства.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета о результатах деятельности МУП «Горэлектротранс» депутатам рассказал председатель департамента транспорта администрации Липецка Евгений Чекрыжов.

Ничего нового чиновник не сказал. Он всего лишь коротко повторил то, что депутаты знали и так: два существующих варианта развития пассажирского электротранспорта в Липецке невозможны без помощи федерального центра или частного инвестора.

Первый предполагает капремонт того, что есть. Минимальный вариант реновации стоит 1,3 миллиарда рублей, что предполагает ремонт 68,7 км путей, восстановление 20 существующих трамваев и приобретение 10 новых низкопольных вагонов. Так как этих средств нет ни в бюджете города, ни в бюджете области, можно вести речь о лизинге или кредите. Итого мэрии нужен заем на 10 лет под 10% годовых. На реализацию такого проекта требуется, таким образом, 384 млн рублей в год. Цена билета для пассажиров составляла бы 98 рублей 50 копеек.

Второй вариант развития рельсового транспорта в Липецке обсчитан ГБУ «МосТрансПроект» и предполагает вложение в наш трамвай 28,5 млрд рублей. Чтобы такой транспорт был более-менее рентабельным, а билет на проезд стоил бы не больше 37 рублей, необходимо строительство новых веток рельсового транспорта с сокращением автобусных маршрутов

Еще один вариант - концессия.

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- А если федеральный центр не даст денег, что будем делать? - спросил у Евгения Чекрыжова депутат Александр Печерский.

- МУП «Горэлектротранс» продолжит работать в рамках муниципального финансирования, - ответил чиновник. - Но замечу еще раз, что без федерального центра развитие трамвая невозможно. Возможно лишь содержание предприятия в том виде, в котором оно есть.

А состояние липецкого трамвая плачевно. Из 69 километров путей 29 требует срочного ремонта. Средняя скорость трамвая по таким путям - 16 километров в час. В парке - 55 вагонов (все они с учетом подаренных Липецку Москвой имеют стопроцентный износ) со средним возрастом 28 лет. В год трамваи возят до 3,7 миллиона пассажиров, обеспечивая всего 4% пассажиропотока.

Напомним, что идею прекращения трамвайного движения в Липецке в связи с убитым состоянием рельсов, контактной сети и вагонов озвучила в прошлом году глава города Евгения Уваркина. Заместить трамвай для обеспечения подвоза работников Новолипецкого комбината к стану-2000 предлагали несколькими вариантами: автобусом, монорельсом и даже электричкой, но, судя по всему, все они оказались нежизнеспособными.
23 1908
#трамвай
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Комментарии (24)

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Перри Мейсон

49 секунд назад
Без комментариев)))
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Сырский

2 минуты назад
Так же в Москве проезд по банковской карте сейчас стоит всего 38 рублей я работаю на Московской где КТЗ дождаться автобус №24 настоящее мучение я еду на 315-ом до Кривенкова перехожу дорогу сажусь в №324 и еду в итоге в один конец те же 38 рублей что и в Москве по банковской карте выходит но зарплата моя 20 000 тыс а Москвичи за 20 000 даже курьерами работать не пойдут...почему такая несправедливость ???? НДФЛ отчисляем все по 13 %
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♣Липа♣

6 минут назад
Совсем умом тронулись! Это кто же за такие деньжиши будет ездить на трамваях, проще на такси за такие же деньги.
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Сырский

7 минут назад
В Москве «Льготный» проездной для учащихся и студентов на наземном городском пассажирском транспорте без лимита поездок ( автобус троллебуйбус и трамвай) на 3 месяца внимание на 3 месяца а не на месяц стоит 780 рублей интересно когда Липецкие школьники и студенты на общегражданскую карту положат 780 руб и по 19 руб будут ездить хватит ли им на 3 месяца поездок даже учесть что они будут ездить без пересадки а только до место учебы и обратно конечно же нет почему такое безобразие в Москве 780 руб проездной для студентов на 3 месяца а у нас на 780 руб много не накатаешься по 19 руб если в Москве 780 проездной на 3 месяца то по логики в Липецке они вообще должны ездить бесплатно!
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Сталин-психиатр.

8 минут назад
Сначала порушить, а затем восстанавливать. Всё как обычно.Ваньки за всё заплатят.))
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Треухов

8 минут назад
трамвай построить - это вам не ешака купить.
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Горожанин

10 минут назад
Альтернативы доехать до новых районов с НЛМК минуя стояк всего центра города кроме как у трамвая нету. Посмотрите в час пик на трамваи, едут как банки со шпротами. неужели нельзя уменьшить их интервал движения, тогда соответственно пасажирропоток вырастет в разы на них. Если утром еще 20 автобус как то перекрывает направление Новые районы- НЛМК, то вечером альтернативы трамваю нет.
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Дядя Миша

15 минут назад
за 98 пусть на нём москвичи ездят!
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читатель

18 минут назад
Плодите частных перевозчиков дальше - может и муниципальных маршрутов скоро не будет на окраины будут ходить пешком люди.
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$$$

19 минут назад
А в Советском Союзе стоимость бутылки водки /4р. 12 коп/ была эквивалентна 133 поездка на трамвае. Если такой принцип применить сейчас, то бутылка водки должна стоить 13500 рублей! /билет по 98р. /
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