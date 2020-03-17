Происшествия

сегодня, 12:53

Две молодые липчанки пришли в магазин к подруге и под угрозой пистолета отняли выручку

18 1508
#разбой

16 марта в две женщины совершили разбойное нападение на магазин. Под угрозой пневматического пистолета они забрали из кассы выручку. Полицейские задержали подозреваемых, оказалось, что они знакомые продавщицы магазина. 

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Сообщение о разбойном нападении поступило в дежурную часть полиции днем 16 марта. Продавец магазина на улице Баумана рассказала полицейским, что к ней на работу пришли две знакомые и под угрозой применения предмета, похожего на пистолет похитили из кассы 1000 рублей.

- Продавщица указала приметы подозреваемых и направление, в котором они скрылись. Сотрудникам полиции удалось по горячим следам задержать нападавших - 24-летнюю ранее судимую за грабёж липчанку и ее 28-летнюю подругу, - сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

По версии подозреваемых, потерпевшая задолжала им деньги. Чтобы вернуть свое молодые женщины решились на суровые меры. Однако, потерпевшая даже под угрозой применения предмета, похожего на оружие не спешила возвращать долг. Тогда, для подтверждения серьёзности своих намерений, одна из нападавших дважды выстрелила в дверь. После чего налетчицы забрали из кассы всю наличность и скрылись.

При обыске у подруг найден пневматический пистолет.

Момент нападения зафиксировали камеры наблюдения. Следователи изучают их записи.

В отношении липчанок избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»), максимальная санкция которой предусматривает безальтернативное лишение свободы на срок до десяти лет.


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#разбой

Комментарии (19)

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Ящер

51 секунду назад
Мещер, как так? Друзей грабить? Быдло и крысой быть?
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Ну все верно

2 минуты назад
А е ринулись скупать гречку, сахар, тушёнку.. Патроны надо. У кого патроны,к того будет и гречка,и сахар,и тушёнка
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ВротмнеНоги

7 минут назад
Экономили, экономили и взяли дешман ведеорег. и угол обзора доставляет, одни ноги видны (мягко сказано).
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Орбит

9 минут назад
Таких друзей за П0пу и в музей, с такими друзьями и врагов не надо. Видео дерганое, артефакты видео на съемке. Скоро придет ПеСец видеорегу, либо ЖД (НДД).
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Одно слово!

21 минуту назад
Путинизм ,а будет ещё хуже !, При Путине улучшений не будет !.
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Гость

22 минуты назад
16 марта в две женщины……… Писаки мать вашу пишите правильно.
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Молодцы !

23 минуты назад
При путине только так и выживешь!.
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Мещер

27 минут назад
Вот эту первую крашенную наташку года 4 назад я порол по пьяни
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Ninka

27 минут назад
Как спасти себя от КОРОНАВИРУСА ? Суть в том что вирус не цепляется к тем у кого сильный иммунитет, значит если поднять иммунитет то можно вообще не заразиться или переболеть без осложнения (которые вызывают смерть), так вот есть проверенный препарат который отлично поднимает иммунитет и реально помогает, вот----- http://bit.do/medblog
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Гость

29 минут назад
Вот падлы работать не хотят, так хоть на панель шли бы! всех посадить!!! Таких надо изолировать от общества
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