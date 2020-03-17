Две молодые липчанки пришли в магазин к подруге и под угрозой пистолета отняли выручку

16 марта в две женщины совершили разбойное нападение на магазин. Под угрозой пневматического пистолета они забрали из кассы выручку. Полицейские задержали подозреваемых, оказалось, что они знакомые продавщицы магазина.

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Сообщение о разбойном нападении поступило в дежурную часть полиции днем 16 марта. Продавец магазина на улице Баумана рассказала полицейским, что к ней на работу пришли две знакомые и под угрозой применения предмета, похожего на пистолет похитили из кассы 1000 рублей.



- Продавщица указала приметы подозреваемых и направление, в котором они скрылись. Сотрудникам полиции удалось по горячим следам задержать нападавших - 24-летнюю ранее судимую за грабёж липчанку и ее 28-летнюю подругу, - сообщили в пресс-службе областного управления МВД.



По версии подозреваемых, потерпевшая задолжала им деньги. Чтобы вернуть свое молодые женщины решились на суровые меры. Однако, потерпевшая даже под угрозой применения предмета, похожего на оружие не спешила возвращать долг. Тогда, для подтверждения серьёзности своих намерений, одна из нападавших дважды выстрелила в дверь. После чего налетчицы забрали из кассы всю наличность и скрылись.



При обыске у подруг найден пневматический пистолет.



Момент нападения зафиксировали камеры наблюдения. Следователи изучают их записи.



В отношении липчанок избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»), максимальная санкция которой предусматривает безальтернативное лишение свободы на срок до десяти лет.





