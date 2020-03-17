Вас отправили на домашний карантин, как пройти тест на коронавирус и оформить больничный

Областной центр медицинской профилактики подготовил памятку с ответами на Часто задаваемые вопросы по профилактике коронавируса.

- Семья вернулась из-за рубежа. Симптомов коронавируса нет. На работе заставляют пройти профилактику в течение 2-х недель. Что делать? Как оформить больничный?



По рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) требуется медицинское наблюдение в условиях обсерватора гражданам, прибывшим из КНР, Ирана, Кореи, Италии, Германии, Франции, Испании в случаях, если невозможно организовать изоляцию на дому по месту жительства (при наличии в семьях контактных лиц старше 60-ти лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, в случаях проживания в общежитиях, коммунальных квартирах и т.д.). На это время выдается листок временной нетрудоспособности.



Граждане, прибывшие из иных стран, где регистрируется новая коронавирусная инфекция, подлежат временной изоляции на дому (14 дней с момента прибытия) согласно предписанию Управления Роспотребнадзора по Липецкой области.



Если вы вернулись из-за рубежа, сообщите на горячую линию 8 800 450 48 48. Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области будет направлено предписание на поликлинику по месту жительства, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора медицинскими работниками поликлиники по месту жительства будет обеспечена выдача листков временной нетрудоспособности на дому.



- Как и когда проводят лабораторные обследования?



Если гражданин находится в режиме самоизоляции на дому - лабораторное обследование ему проводят на дому медицинские работники поликлиники по месту жительства.



Если гражданин находится в обсерваторе - лабораторное обследование осуществляется медработниками обсерватора.



Если во время самоизоляции у человека поднялась температура, появились признаки ОРВИ - необходимо вызвать врача на дом. Вечером или в воскресенье - вызвать скорую помощь. Обязательно предупредить, что гражданин находится в режиме самоизоляции.



- Семья вернулась из-за границы. Ребенка не принимают в детский сад. Рекомендовано побыть дома две недели. Что делать?



Граждане, прибывшие из иных стран, где регистрируется новая коронавирусная инфекция, подлежат временной изоляции на дому (14 дней с момента прибытия) согласно предписанию Управления Роспотребнадзора по Липецкой области. Медицинскими работниками поликлиники по месту жительства на основании предписания Управления обеспечена выдача листков временной нетрудоспособности на дому, детям выдаются справки в ДОУ или школу.



- Что делать работодателю, когда сотрудники возвращаются из-за границы?



Если сотрудник вернулся из-за рубежа, необходимо сообщить об этом на горячую линию 8 800 450 48 48. Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области будет направлено предписание в поликлинику по месту жительства. Медицинскими работниками поликлиники по месту жительства на основании предписания будет выдан листок временной нетрудоспособности гражданину на дому.



- Где можно сдать анализ на коронавирус (платно или бесплатно)? Порядок действий гражданина.



Самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена.



Обследование на COVID-19 назначается медицинскими работниками в случае:



в течение 14 дней после прибытия из эпидемиологически неблагополучных по COVID-19 стран и регионов (по предписанию Роспотребнадзора);



наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по COVID-19, которые в последующем заболели;



наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.



Забор проб для анализа осуществляет медицинский работник на дому, в обсерваторе или в стационаре.



Исследование образцов проводится в Центре гигиены и эпидемиологии в Липецкой области. В частных медицинских организациях исследования на COVID-19 не проводятся.



- Работодатель требует от работника, вернувшегося из-за границы, представить справку о состоянии здоровья. Правомерно ли это требование работодателя? Где можно пройти тест и оформить справку?



Если сотрудник вернулся из-за рубежа, необходимо сообщить об этом на телефон горячей линии 8 800 450 48 48. Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области будет направлено предписание на поликлинику по месту жительства. Медицинскими работниками поликлиники на основании предписания будет выдан листок временной нетрудоспособности гражданину на дому.



Самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена.



Обследование на COVID-19 назначается медицинскими работниками в случае:



прибытия из эпидемиологически неблагополучных по COVID-19 стран и регионов за 14 дней до появления симптомов;



наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по COVID-19, которые в последующем заболели;



наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.



Забор проб для анализа осуществляет медицинский работник на дому, в обсерваторе или в стационаре.



Исследование образцов проводится в Центре гигиены и эпидемиологии в Липецкой области. В частных медицинских организациях исследования на COVID-19 не проводятся.



- Есть симптомы коронавируса. В поликлинике талона нет, по информации регистратуры, посещение врача возможно только в понедельник. Куда обращаться?



Предположить наличие коронавирусной инфекции можно если пациент:



прибыл из эпидемиологически неблагополучных по COVID-19 стран и регионов за 14 дней до появления симптомов;



имел тесные контакты за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по COVID-19, которые в последующем заболели;



имел тесные контакты за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.



Если таких фактов нет, то, скорее всего, речь идет о другой вирусной респираторной инфекции. В любом случае, если температура повышена и есть признаки ОРВИ - вызовите врача на дом.



- В организацию направлено предписание Роспотребнадзора о контроле самоизоляции сотрудников, прибывших из-за границы на 14 календарных дней. Действия работодателя? Как оформляется больничный лист и кто его оплачивает?



Работодатель четко выполняет предписание Роспотребнадзора. При наличии листка временной нетрудоспособности сотрудник должен соблюдать режим самоизоляции и ни в коем случае не посещать работу.



Действующим законодательством не предусмотрена компенсация разницы между оплатой больничного листа и реальной зарплатой, если человек находился на карантине.



- Как сделать маску самостоятельно?



Можно изготовить маски самостоятельно из медицинской марли. Сложите марлю в 6 слоев, такую маску можно носить два часа, потом заменить на новую, использованную нужно постирать, прогладить горячим утюгом. В день на человека нужно 5-6 масок.

