Происшествия

44 минуты назад

В исправительные колонии №2 и №6 пытались доставить наркотик

3 371
#наркотики #колония #УФСИН
В исправительные колонии №2 и №6 пытались доставить наркотик

Марихуану упаковали в теннисные мячи.

В ходе реализации оперативной информации на режимных территориях ФКУ ИК-2 и ИК-6 сотрудниками оперативных отделов учреждений, совместно с сотрудниками УМВД России по Липецку предотвращены попытки доставки осуждённым запрещённых предметов.

Как сообщает пресс-служба УФСИН, на прилегающей территории к исправительной колонии №6 был задержан житель области, который ранее отбывал наказание в этом исправительном учреждении. При досмотре у него нашли несколько свертков с сотовыми телефонами и марихуану массой 40,44 грамма. 

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На прилегающей к ИК-2 территории задержали липчанина, который также ранее отбывал наказание в этой колонии. У него изъяты два теннисных мяча перемотанных скотчем, внутри которых находилась марихуана массой 30,7 грамма. 

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 228 часть 1 УК РФ. 

 


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#наркотики #колония #УФСИН

Комментарии (3)

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Гость

2 минуты назад
Ублюдок нёс своим ублюдкам наркоту. На кол эту псину
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Гость

3 минуты назад
Вы что это там устроили? Заставить сожрать эти свёртки ублюдка-наркошу
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ИК-3

24 минуты назад
Вечно!
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