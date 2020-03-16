В исправительные колонии №2 и №6 пытались доставить наркотик

Марихуану упаковали в теннисные мячи.

В ходе реализации оперативной информации на режимных территориях ФКУ ИК-2 и ИК-6 сотрудниками оперативных отделов учреждений, совместно с сотрудниками УМВД России по Липецку предотвращены попытки доставки осуждённым запрещённых предметов.Как сообщает пресс-служба УФСИН, на прилегающей территории к исправительной колонии №6 был задержан житель области, который ранее отбывал наказание в этом исправительном учреждении. При досмотре у него нашли несколько свертков с сотовыми телефонами и марихуану массой 40,44 грамма.На прилегающей к ИК-2 территории задержали липчанина, который также ранее отбывал наказание в этой колонии. У него изъяты два теннисных мяча перемотанных скотчем, внутри которых находилась марихуана массой 30,7 грамма.По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 228 часть 1 УК РФ.