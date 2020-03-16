Четверо липчан претендуют на места лидеров науки нового поколения

Для ученых в конкурсе «Лидеры России» выделили отдельное направление. В общероссийский полуфинал направления, который начался сегодня, 16 марта, прошли четыре участника от Липецкой области. Среди территорий ЦФО наш регион оказался третьим по числу полуфиналистов после Москвы (74 человека) и Московской области (9 участников).

В третьем сезоне конкурса «Лидеры России» - флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» ввели три специализации: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технология». Всего на трек «Наука» поступили 22 272 заявки.



Конкурсанты, которые участвовали не только в основном конкурсе, но и в одной из специализаций, на дистанционном этапе прошли задания по профильной специализации. В полуфинал приглашены 333 претендента со всей России. В их числе - пятеро липчан. После контрольного тестирования остались 214 участников из 52 регионов. Команду липчан представят четыре полуфиналиста: Ксения Беляева (ПАО «НЛМК»), Вадим Ковригин (ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления»), Жанна Корнева (ООО «Производственная компания ЭНЕРКОМ») и Павел Сараев (ЛГТУ).



Удачи и победы пожелал участникам на церемонии открытия руководитель конкурса «лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. «В этом году в «Лидерах России» в дополнение к основному конкурсу мы запустили три отраслевые специализации, чтобы дать возможность управленцам из разных сфер показать себя. Запуск специализации «Наука» обусловлен стратегической задачей — сформировать сообщество лидеров научно-технологического развития страны. Впереди пять дней соревнований. Желаю вам всем успешного прохождения полуфинала и финала специализации. Удачи и пусть победят сильнейшие!».



Так, 100 победителей полуфинала 19 марта продемонстрируют свои лучшие лидерские качества и поборются за победу в финале в очных состязаниях. 20 марта будут объявлены 30 победителей специализации «Наука», 10 лучших из них поедут на суперфинал конкурса «Лидеры России».



Победители специализации «Наука» конкурса «Лидеры России» получат шанс стать управленцами в системе образования и науки страны. Наставниками победителей станут члены Совета при президенте РФ по науке и образованию, руководители крупнейших вузов и научных организаций, главы корпораций, ведущие российские ученые, представители бизнеса.



