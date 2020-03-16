Происшествия

сегодня, 12:24

Избитый мужчина пришел к обидчику ночью с ножом

8 1876
#убийство
5
Избитый мужчина пришел к обидчику ночью с ножом

В селе Двуречки Грязинского района по подозрению в убийстве 52-летнего местного жителя задержан его 58-летний знакомый. Мужчины подрались в гостях, а затем старший из них пришел к обидчику ночью с ножом. 

Преступление, как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, совершено вечером 11 марта. Двое мужчин распивали спиртные напитки в гостях у общего знакомого. Пьяные гости поссорились и подрались

- По данным следствия, 52-летний мужчина нанес своему оппоненту несколько ударов кулаком по лицу. После чего конфликт был исчерпан. Побитый гость ушел домой, однако ночью вернулся к месту застолья с ножом и в ходе ссоры нанес своему оппоненту три удара в грудь, - рассказале в пресс-службе Следственного управления.

От полученных ранений 52-летний мужчина умер. Подозреваемый с места преступления скрылся. В правоохранительные органы о произошедшем сообщил хозяин дома, который утром нашел мертвого гостя. Следственный отдел по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области возбудил в отношении задержанного уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Подозреваемый задержан и на время предварительного следствия заключен под стражу. Вину в совершении преступления признал, подтвердив свои показания при их проверке на месте происшествия.
8 1876
#убийство
5

Комментарии (8)

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Колхозник

3 минуты назад
Двуречки кишат дегенератами и дикими колхозниками.
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Гость

12 минут назад
Нечего руки распускать
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Надоело

18 минут назад
пьянствовать,решил завязать !
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Русский

21 минуту назад
Да всем ясно, пяьный мужчина превращается в бабу и месится с окружающими насмерть. Трезвый мужчина редко доходит до драки благодаря инститнкту самосохранения, дарованному природой всем нормальным мужчинам.
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Да нет, людей не резали.

37 минут назад
Ваш, Только таких как ты, п е д р и л , на черенок лопаты сажали.
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Нормальный

39 минут назад
Что дом, что жители в нем....На фото настоящая Россия, а не красивые картинку с телевизора на которых Рогозин обещает полететь на Юпитера а на самом деле ракеты все реже вообще летают даже к МКС.......
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Ваш

54 минуты назад
Перри Мейсон, пря Сталяне резня была ещё та. Доходило до того, что дома сжигали
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Перри Мейсон

сегодня, 12:41
А при советской власти такого не было. Это происки госдепа!
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