Избитый мужчина пришел к обидчику ночью с ножом

В селе Двуречки Грязинского района по подозрению в убийстве 52-летнего местного жителя задержан его 58-летний знакомый. Мужчины подрались в гостях, а затем старший из них пришел к обидчику ночью с ножом.

Преступление, как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, совершено вечером 11 марта. Двое мужчин распивали спиртные напитки в гостях у общего знакомого. Пьяные гости поссорились и подрались



- По данным следствия, 52-летний мужчина нанес своему оппоненту несколько ударов кулаком по лицу. После чего конфликт был исчерпан. Побитый гость ушел домой, однако ночью вернулся к месту застолья с ножом и в ходе ссоры нанес своему оппоненту три удара в грудь, - рассказале в пресс-службе Следственного управления.



От полученных ранений 52-летний мужчина умер. Подозреваемый с места преступления скрылся. В правоохранительные органы о произошедшем сообщил хозяин дома, который утром нашел мертвого гостя. Следственный отдел по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области возбудил в отношении задержанного уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).



Подозреваемый задержан и на время предварительного следствия заключен под стражу. Вину в совершении преступления признал, подтвердив свои показания при их проверке на месте происшествия.

