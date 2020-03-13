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сегодня, 17:29

Спрос на тепловизоры в России вырос в 100 раз

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#коронавирус

Российские компании не успевают производить инфракрасные термометры и тепловизоры, спрос на которые вырос из-за распространения коронавируса COVID-19. Это диагностическое оборудование используется на вокзалах, в аэропортах, торговых центрах и других общественных местах. 

По словам Виктора Васильева, заместителя коммерческого директора компании «Техно-Ас», которая производит это оборудование, раньше предприятие получало один запрос на тепловизор в день, а теперь около сотни. 

«К нам обращаются самые разные учреждения: аэропорты, предприятия и т.д. Чтобы выполнить все заказы, нам потребуется увеличить производство в 200 раз. Это нереально, — рассказал он в беседе с «Известиями»

Васильев добавил, что до недавнего времени медицинские тепловизоры были мало востребованы — во всем мире они составляли примерно 1% от всех существующих устройств по дистанционному измерению температуры. Теперь же, когда спрос на них взлетел, производителям пришлось срочно переоборудовать в медицинские даже общетехнические приборы. 

Однако быстро нарастить производство сложно — компоненты для него закупались в Китае, а с поставками оттуда сейчас проблемы. В России работают над созданием полностью отечественных приборов, первый из них может быть готов в ближайшие недели. 

Как пояснили «Известиям» в Минпромторге, ключевыми производителями тепловизионных приборов в России сегодня являются Новосибирский приборостроительный завод, Красногорский завод им. С.А. Зверева, Вологодский оптико-механический завод, компании «Астрон», «Фортуна», НПК «Фотоника», «ВВС-Тепловизор», НПО «АМБ» и другие. 
142
#коронавирус

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