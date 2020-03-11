Арбитражный суд признал незаконным решение таможни о взыскании с «Йокохама Р.П.З» 4 миллионов рублей

В ноябре 2019 года в арбитражный суд Липецкой области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Йокохама Р.П.З» с заявлением о признании незаконным решения Липецкой таможни по результатам таможенной проверки.

- Как указано в заявлении, в ходе проведения камеральной проверки в июне 2019 года таможенным органом выявлены случаи вывоза с территории свободной экономической зоны резиново-технических отходов производства без завершения таможенной процедуры, установленной законодательством, - сообщили в пресс-службе арбитражного суда. - По результатам проверки таможня решила взыскать с общества пошлины и налоги на 4 113 476 рублей и пени в 54 160 рублей за несвоевременную оплату.

В ООО «Йокохама Р.П.З.» с выводами липецкой таможни не согласились и общество пожаловалось в арбитражный суд на применение к бракованным шинам такой же ставки таможенных пошлин, как к новым шинам. Кроме того, ООО «Йокохама Р.П.З.» выразили сомнение в подсчете таможней шин, которые обложили пошлинами.

- Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, вынес решение признать незаконным решение Липецкой таможни о взыскании с ООО «Йокохама Р.П.З» таможенных пошлин и налогов, а также пени, - сообщили в пресс-службе суда.