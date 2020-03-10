Собака захлопнула металлическую дверь квартиры изнутри, пришлось вызывать спасателей

Сорок выездов к месту происшествия со 2 по 8 марта выполнили спасатели управления ГО и ЧС Липецка – почти вдвое больше, чем неделей раньше. Половина из них – на вскрытие дверей по просьбам горожан.

Чаще попасть в квартиру или выйти из нее не могли пожилые люди, также в службу спасения звонили родственники, обеспокоенные долгим отсутствием связи с близкими.



- Сюрприз накануне 8 Марта приготовила своей хозяйке с улицы Шерстобитова собака породы хаски. Когда, провожая родственников, женщина вышла в тамбур, собака прыгнула на дверь и захлопнула её изнутри, - рассказали в управлении по делам ГО и ЧС Липецка. - Подобные случаи не редкость. В аналогичные ситуации попадали владельцы прыгучих кошек. А однажды закрыть дверь на засов умудрился королевский дог.



Также на прошедшей неделе спасатели проводили профилактическое мероприятие по обеспечению безопасности на липецких пляжах, освобождали палец женщины от ставшего тесным и не снимавшегося кольца, трижды выезжали по сигналам о подозрительных предметах. В понедельник 9 марта на территории детского сада на улице Коцаря таковым оказался сломанный дипломат.



В пятницу 6 марта в управлении ГО и ЧС мониторили ситуацию с поваленными ветром деревьями. Всего по Липецку было зафиксировано пять подобных сообщений. На улице Нестерова, где дерево упало на здание автосервиса, до приезда специалистов опасную зону спасателям пришлось огораживать, в 15 микрорайоне – собственными силами рубить рухнувший на тротуар ствол и освобождать проход.

