Происшествия

сегодня, 14:34

Собака захлопнула металлическую дверь квартиры изнутри, пришлось вызывать спасателей

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#спасатели
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Собака захлопнула металлическую дверь квартиры изнутри, пришлось вызывать спасателей

Сорок выездов к месту происшествия со 2 по 8 марта выполнили спасатели управления ГО и ЧС Липецка – почти вдвое больше, чем неделей раньше. Половина из них – на вскрытие дверей по просьбам горожан. 

Чаще попасть в квартиру или выйти из нее не могли пожилые люди, также в службу спасения звонили родственники, обеспокоенные долгим отсутствием связи с близкими.  

- Сюрприз накануне 8 Марта приготовила своей хозяйке с улицы Шерстобитова собака породы хаски. Когда, провожая родственников, женщина вышла в тамбур, собака прыгнула на дверь и захлопнула её изнутри, - рассказали в управлении по делам ГО и ЧС Липецка. - Подобные случаи не редкость.  В аналогичные ситуации попадали владельцы прыгучих кошек. А однажды закрыть дверь на засов умудрился королевский дог.

Также на прошедшей неделе спасатели проводили профилактическое мероприятие по обеспечению безопасности на липецких пляжах, освобождали палец женщины от ставшего тесным и не снимавшегося кольца, трижды выезжали по сигналам о подозрительных предметах. В понедельник 9 марта на территории детского сада на улице Коцаря таковым оказался сломанный дипломат.

В пятницу 6 марта в управлении ГО и ЧС мониторили ситуацию с   поваленными ветром деревьями. Всего по Липецку было зафиксировано пять подобных сообщений. На улице Нестерова, где дерево упало на здание автосервиса, до приезда специалистов опасную зону спасателям пришлось огораживать, в 15 микрорайоне – собственными силами рубить рухнувший на тротуар ствол и освобождать проход.  
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#спасатели
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Комментарии (1)

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Малютка Дики

сегодня, 14:55
Молодец псина! Накормить до отвала!! Заслужила!!!
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