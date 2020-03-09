Происшествия

24 минуты назад

19-летний водитель сбил вышедшего на дорогу мужчину

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#авария #ДТП
19-летний водитель сбил вышедшего на дорогу мужчину
8 марта в 21.00 у автостанции №1 Ельца под колеса «ВАЗ-2112» 19-летнего водителя попал 44-летний мужчина. По данным полиции, мужчина вышел на дорогу вне пешеходного перехода.



- Пешеход получил травмы различной степени тяжести, с места аварии его доставили в городскую больницу №1 Ельца, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
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#авария #ДТП

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