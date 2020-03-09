Спорт
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Вечером 8 марта из дома Космонавтов,16 эвакуировали жильцов
8 марта в Липецке около 20.30 в квартире второго этажа дома №16 по улице Космонавтов вспыхнул пожар. Из-за задымления пожарные вывели на улицу жильцов подъезда.
- Пожарные потушили пламя, площадь возгорания составила 25 кв.м., - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
Во время пожара никто не пострадал.
- Пожарные потушили пламя, площадь возгорания составила 25 кв.м., - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
Во время пожара никто не пострадал.
Перри Мейсон
Орал Ротов.
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Алканье