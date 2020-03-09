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Вечером 8 марта из дома Космонавтов,16 эвакуировали жильцов

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#пожар
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Вечером 8 марта из дома Космонавтов,16 эвакуировали жильцов
8 марта в Липецке около 20.30 в квартире второго этажа дома №16 по улице Космонавтов вспыхнул пожар. Из-за задымления пожарные вывели на улицу жильцов подъезда.

- Пожарные потушили пламя, площадь возгорания составила 25 кв.м., - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области.

Во время пожара никто не пострадал.


4 666
#пожар
1

Комментарии (4)

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Перри Мейсон

26 минут назад
Алканье, не, пироманы...
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Орал Ротов.

29 минут назад
*****, Потому,что все пожарники очень спортивные ребята!
ответить

*****

33 минуты назад
Почему под рубрикой СПОРТ?
ответить

Алканье

39 минут назад
Ипаное празднует?
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