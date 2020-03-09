Вечером 8 марта из дома Космонавтов,16 эвакуировали жильцов

8 марта в Липецке около 20.30 в квартире второго этажа дома №16 по улице Космонавтов вспыхнул пожар. Из-за задымления пожарные вывели на улицу жильцов подъезда.



- Пожарные потушили пламя, площадь возгорания составила 25 кв.м., - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области.



Во время пожара никто не пострадал.





