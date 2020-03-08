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32 минуты назад

Наследник престола Саудовской Аравии воспользовался слабостью короля и задержал четырех принцев

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Саудовский наследный принц Мохаммед бен Салман, предположительно, нацелен осуществить узурпацию власти. По данным The New York Times, им арестовывается уже четвертый высокопоставленный член королевской семьи.

СМИ со ссылкой на источник во дворце отмечает, что среди задержанных брат 84-летнего короля. 34-летний сын монарха якобы дает приказы об арестах, предчувствуя близкую смерть отца.

Ранее в консульстве Саудовской Аравии в Турции убили журналиста Джамаля Хашогги. СМИ сообщали, что к этой казни (обозреватель The Washington Post нелестно отзывался о властях своей родины) может быть причастен наследник престола. По делу были вынесены смертные приговоры сотрудникам саудовских служб безопасности.

Западные СМИ также напоминают, что Мохаммед ведет затяжную военную кампанию в Йемене, и ставят ему в вину гуманитарную катастрофу, которую она повлекла, сообщает www.rosbalt.ru

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