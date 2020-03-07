Начинающих фермеров приглашают за деньгам в областную администрацию

С 10 марта можно будет подавать заявки на участие в конкурсах на получение гранта «Агростартап». Прием документов будет идти месяц. Среди аграриев распределят 122,5 млн рублей.

С 10 марта по 8 апреля начинающие фермеры и соискатели гранта «Агростартап» смогут подать заявки и документы на создание и развитие крестьянских фермерских хозяйств, сообщает управление сельского хозяйства Липецкой области. Отдельно будет идти прием заявок от начинающих фермеров, отдельно по программе «Агростартап».



В 2020 году на эти два вида поддержки выделено 122,5 млн рублей. Из них 105 миллионов – федеральные средства. Всего на грантовую поддержку фермерских хозяйств, включая семейные фермы, в 2020 году уже предусмотрено почти 159 млн рублей, 131 миллион из которых – федеральные. Федеральные и областные средства выделяются фермерам с 2012 года, напоминают в управлении сельского хозяйства. В 2019 году введен новый вид государственной поддержки «Агростартап».



В 2019 году 48 начинающих фермеров получили господдержку на сумму 110,7 млн рублей. Средний размер гранта составил 2,3 млн. рублей. 36 крестьянских фермерских хозяйств получили субсидии в форме гранта «Агростартап» на сумму 97,9 млн рублей (средний размер гранта - 2,7 млн рублей).