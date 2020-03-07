Общество

сегодня, 15:13

Начинающих фермеров приглашают за деньгам в областную администрацию

5 331
#грант #сельское хозяйство
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Начинающих фермеров приглашают за деньгам в областную администрацию

С 10 марта можно будет подавать заявки на участие в конкурсах на получение гранта «Агростартап». Прием документов будет идти месяц. Среди аграриев распределят 122,5 млн рублей.

С 10 марта по 8 апреля начинающие фермеры и соискатели гранта «Агростартап» смогут подать заявки и документы на создание и развитие крестьянских фермерских хозяйств, сообщает управление сельского хозяйства Липецкой области. Отдельно будет идти прием заявок от начинающих фермеров, отдельно по программе «Агростартап».

В 2020 году на эти два вида поддержки выделено 122,5 млн рублей. Из них 105 миллионов – федеральные средства. Всего на грантовую поддержку фермерских хозяйств, включая семейные фермы, в 2020 году уже предусмотрено почти 159 млн рублей, 131 миллион из которых – федеральные. Федеральные и областные средства выделяются фермерам с 2012 года, напоминают в управлении сельского хозяйства. В 2019 году введен новый вид государственной поддержки «Агростартап».

В 2019 году 48 начинающих фермеров получили господдержку на сумму 110,7 млн рублей. Средний размер гранта составил 2,3 млн. рублей. 36 крестьянских фермерских хозяйств получили субсидии в форме гранта «Агростартап» на сумму 97,9 млн рублей (средний размер гранта - 2,7 млн рублей).
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#грант #сельское хозяйство
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Комментарии (5)

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eeeee

3 минуты назад
Народ теперь что бы накачать мышцы и убрать лишний жир можно без спорта и диет, просто надел и забыл. Опробовал лично и результат удивил уже через пару дней, вот сами почитайте если интересно---- https://bit.vodka/miopres
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Коля

27 минут назад
Прыходите за деньгам начинающие. Всех обсыплю, и на саксафон сыграю. Я с вам даже в бадмингтонг партию сыграм.
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браконьер со стажем

36 минут назад
два месяца назад подали документы на соц контракт по сей день мозги выносят то это не так то ждут откат от нас нищих!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Шурик

сегодня, 15:19
Птичку... жалко! (на фото)
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СРОЧНО

сегодня, 15:16
В ЛИПЕЦКЕ ВЫЯЛЕНО 3 СЛУЧАЯ КОРОНОВИРУСА
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