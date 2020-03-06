Общество

16 минут назад

Аварию на площади Мира сняла камера наблюдения

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#авария #ДТП

«Форд» заехал на высокий тротуар, в попытке уйти от столкновения.

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Утром 6 марта в Липецке напротив дома №1 по площади Мира в результате столкновения вылетел на обочину автомобиль «Форд». ДТП попало на запись камеры наблюдения.

Судя по видео, перед площадью Мира остановился и собрал за собой очередь автомобиль.

Последней в ней оказался серый «Форд», водитель которого пытался уйти от столкновения с белым «Фордом», но не успел – зацепил иномарку и вылетел на тротуар.

Авария обошлась без пострадавших.

2 440
#авария #ДТП

Комментарии (2)

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Смотреть надо на дорогу,

7 минут назад
А не дро.ить за рулем
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Ответ

9 минут назад
За рулем молодой водитель наверное.Или старый.
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