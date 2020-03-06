Аварию на площади Мира сняла камера наблюдения

«Форд» заехал на высокий тротуар, в попытке уйти от столкновения.

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Утром 6 марта в Липецке напротив дома №1 по площади Мира в результате столкновения вылетел на обочину автомобиль «Форд». ДТП попало на запись камеры наблюдения.



Судя по видео, перед площадью Мира остановился и собрал за собой очередь автомобиль.



Последней в ней оказался серый «Форд», водитель которого пытался уйти от столкновения с белым «Фордом», но не успел – зацепил иномарку и вылетел на тротуар.



Авария обошлась без пострадавших.



