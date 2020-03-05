39 казаков стали добровольцами-спасателями

По итогам обучения всем казакам были вручены свидетельства о прохождении обучения.

39 казаков Отдельского казачьего общества Липецкой области прошли профессиональное обучение по специальностям «Пожарный» и «Матрос-спасатель», сообщает пресс-служба УГПСС по Липецкой области.

Обучение проходило со 2 по 5 марта на базе учебного центра профессиональной подготовки пожарных и спасателей Г (О) БУ «Управление ГПСС Липецкой области». Казаков познакомили с программами профессиональной подготовки «Первоначального обучения добровольных пожарных, выполняющих функций пожарного» и «Подготовка матросов-спасателей, оказывающих помощь (спасение) на водных объектах в местах массового отдыха населения и на пляжах».

В ходе обучения с казаками проведён полный курс теоретических и практических занятий по программам обучения. Пожарными-спасателями и спасателями поисково-спасательного отряда на водных объектах проведены показательные занятия с использованием современных средств тушения пожаров и первичных средств пожаротушения, продемонстрирован порядок спасения терпящих бедствие на воде, аварийно-спасательные работы под водой с использованием современного водолазного снаряжения, занятия по охране труда, медицинской и психологической подготовке.

По итогам обучения всем казакам были вручены свидетельства о прохождении обучения.