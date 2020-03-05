Экономика
32 минуты назад
В январе липчане взяли кредитов почти на 6,8 миллиардов рублей
Эта сумма выросла за год больше, чем на 800 миллионов.
6 миллиардов 771 миллион рублей кредитов взяли жители Липецкой области в январе: 6 миллиардов 768 миллионов в рублях и 3 миллиона в валюте, сообщает Центробанк РФ. Годом раньше банки предоставили липчанам кредитов на 5 миллиардов 960 миллионов рублей.
Общая задолженность по кредитам на 1 февраля оценивалась в 106 миллиардов 85 миллионов рублей, из которых 4 миллиарда 589 миллионов рублей — просроченная задолженность. Год назад на ту же дату липчане должны были банкам 89 миллиардов 153 миллиона рублей, при том просроченная задолженность была меньше всего на один миллион рублей.
Общая задолженность по кредитам на 1 февраля оценивалась в 106 миллиардов 85 миллионов рублей, из которых 4 миллиарда 589 миллионов рублей — просроченная задолженность. Год назад на ту же дату липчане должны были банкам 89 миллиардов 153 миллиона рублей, при том просроченная задолженность была меньше всего на один миллион рублей.
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