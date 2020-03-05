Экономика

32 минуты назад

В январе липчане взяли кредитов почти на 6,8 миллиардов рублей

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#кредиты
В январе липчане взяли кредитов почти на 6,8 миллиардов рублей

Эта сумма выросла за год больше, чем на 800 миллионов.  

6 миллиардов 771 миллион рублей кредитов взяли жители Липецкой области в январе: 6 миллиардов 768 миллионов в рублях и 3 миллиона в валюте, сообщает Центробанк РФ. Годом раньше банки предоставили липчанам кредитов на 5 миллиардов 960 миллионов рублей.   

Общая задолженность по кредитам на 1 февраля оценивалась в 106 миллиардов 85 миллионов рублей, из которых 4 миллиарда 589 миллионов рублей — просроченная задолженность. Год назад на ту же дату липчане должны были банкам 89 миллиардов 153 миллиона рублей, при том просроченная задолженность была меньше всего на один миллион рублей.   

 
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#кредиты

Комментарии (1)

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цирк

24 минуты назад
одни нищеброды а все занимают-вот что значит ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ВЫБОРОВ-145 процентов
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