В январе липчане взяли кредитов почти на 6,8 миллиардов рублей

Эта сумма выросла за год больше, чем на 800 миллионов.





6 миллиардов 771 миллион рублей кредитов взяли жители Липецкой области в январе: 6 миллиардов 768 миллионов в рублях и 3 миллиона в валюте, сообщает Центробанк РФ. Годом раньше банки предоставили липчанам кредитов на 5 миллиардов 960 миллионов рублей.



Общая задолженность по кредитам на 1 февраля оценивалась в 106 миллиардов 85 миллионов рублей, из которых 4 миллиарда 589 миллионов рублей — просроченная задолженность. Год назад на ту же дату липчане должны были банкам 89 миллиардов 153 миллиона рублей, при том просроченная задолженность была меньше всего на один миллион рублей.





