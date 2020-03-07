Знаете ли вы, что чай на Русь завезли елецкие атаманы?

GOROD48 продолжает рубрику, в которой рассказывает об удивительных явлениях, редких и загадочных памятниках Липецкой области, событиях его современности и истории. Сегодня мы расскажем, как два казачьих атамана из Ельца привезли на Русь чай.





- В 20-х годах XVI века в Ельце жили казачьи атаманы Пересвет Тараканов и Гаврила Черницын. В Елецком уезде они получили земли как активные участники обороны Москвы от поляков в 1618 году, - рассказывает преподаватель ЕГУ им. И. Бунина, историк Денис Ляпин. – Атаманы быстро стали частью местной элиты, причем Пересвет Тараканов занимал в Ельце выборную должность губного старосты. (Губные старосты в начале XVI века ведали уголовным судопроизводством ).



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Междоусобица



В 1628 году елецкие земли разоряли люди боярина Ивана Романова, дяди царя Михаила и брата патриарха Филарета, имевшего владения по соседству, в Лебедяни. Вели себя соседи как кочевники – грабили, отнимали земли, уводили в плен людей. Возмущение против соседей поддержали Пересвет Тараканов и Гаврила Черницын.



- Все безобразия Москва прекратила, но кто-то должен был пострадать, – говорит Денис Ляпин. –Главными зачинщиками спора в итоге признали Пересвета Тараканова и Гаврилу Черницына. В 1629 году их сослали в Томск.







Ссылка и посольство в Монголию



В далеком уральском городе Тараканов и Черницын не затерялись. Там их наделили землями, и они продолжили верой и правдой служить русскому государю.



- Дальнейшая жизнь этих людей оставалась загадкой. Но совсем недавно мы узнали, что Тараканов и Черницын входили в состав посольства, которое в 1638 году отправилось к монгольскому алтын-хану Омбо, - говорит Денис Ляпин. - В Монголии ельчане снова отличились. Пересвет Тараканов владел грамотой и расписался за главу посольства Василия Старикова в договоре между двумя государствами. Об этом факте упоминается в



Русские послы так описали встречу с алтын-ханом: «И тут нас перед собою кормил, в корыто мясо коровье наклатчи, да перед нас поставили, а пили — чай словет, а чай лист не ведать деревяной, не ведать травы какой, а варят ево в воде, да прибеливают молоком. А к ним, к мугальцом, чай идет ис Китайского, а сказывают, что чай лист снимают с виноградного дерева, а како дерево имянно, росказать не умеют.



Назавтрее того Алтын-царь присылал к нам на стан брата своего двоюродного Турала да казначея своего Биюнту Чажина да чеченкатунина казначея Мергенку Чериктея з данью своею, что он, Алтын-царь, шлет: отлас, по черной земли шит золотом и серебром, да камка зеленая золотная, да камка червчатая, да камка желтая, да камка голубая, в камке по 8 аршин, да 200 соболей в козицах, 2 бобра, 5 ирбизей, 200 бумажек чаю за 100 соболей.



И мы ему, Туралу, с товарыгци говорили. — Для чего Алтын-царь ныне дань с собя шлет великому государю перед прежнею данью с убавкою, в соболях нет пятидесят соболей.



И Турал против тово сказал. — Нынешняя де дань больши прежние, в соболей де место царь шлет чаю 200 бумажек за 100 соболей.



И Василей ему, Туралу, говорил, что в Росийском государстве чай не повелся, да и не знают ево, а лутче бы что Алтын-царь к государю послал больши соболей и иного каково зверя, и то бы ему, Алтыну-царю, было чеснее.

И Турал против тово сказал. — Сколько де соболей и иного чего есть Алтын-царь собрал, то и шлет к государю, да и чай де шлет ж…»



- Действительно, на Руси о чае тогда ничего не знали, - говорит исследователь истории чая Валентин Баюканский. - Впервые о необычном напитке рассказали казачьи атаманы Петров и Ялышев, побывавшие в Китае в 1567 году. Но попробовать чай русским царям удалось лишь в следующем веке, когда в Москву вернулось посольство Василия Старкова.



По словам Валентина Баюканского, Старков о полученном «ценном подарке» имел смутное представление. «Не знаем, листья какого дерева или травы, но варят их в воде, приливая несколько молока», - рассказывал о привезенном чае Старков. - Упоминание о молоке при этом не случайно. Монголы и буряты цельное молоко употребляли в пищу мало. Оно использовалось в основном для приготовления чая. Наличие молока в чае относило его в разряд сакральной, белой пищи. Монголы считают, что белый цвет – первый и главный. Нередко в чай кроме молока они добавляли масло, соль – такой чай был сытнее и восстанавливал соляной баланс в организме во время летней жары. Нередко в чай добавляли обжаренную муку, масло, соль. А для усиления питательности напитка добавляли в него еще и слегка обжаренное сало бараньего курдюка, костный мозг барана, размельчённое и поджаренное мясо. Русский царь Михаил Федорович, скорее всего этих тонкостей не знал, да и вряд ли бы такой энергетический коктейль одобрил. Но можно с уверенностью предположить, что чай привезенный Василием Старковым был зеленый, и в первое время его, как и в других странах, использовали исключительно, в качестве лечебного средства. Даже в 1655 году царский лекарь успешно использовал чай для лечения болезни желудка у Алексея Михайловича. Потребовалось время, прежде чем чай стал в России повседневным напитком. И к этому, как, оказывается, были причастны наши земляки-ельчане!



Отчаянная жизнь казака закончилась трагически



Потомки Пересвета Тараканова на протяжении последующих трех с лишним веков жили в Томске и носили фамилию Пересветовы, по имени зачинателя династии. Одна из представителей этой династии, Анна Помогаева, ныне крупный ученый, физик, химик, долгое время жила за границей, но в 2013 году вернулась в Россию.



- Благодаря ей мы и узнали эту историю о Пересвете Тараканове, привезшем на Русь чай, – говорит Денис Ляпин.



Закончилась же жизнь Пересвета Тараканова весьма печально. В 1648-1650 годах в Томске вспыхнул







История чая в нашей стране начинается с тридцатых годов XVII века, когда в Москву вернулось посольство к монгольскому правителю алтын-хану Омбо. Послы, среди которых были два елецких казачьих атамана, привезли с собой подарок от хана русскому царю – малоизвестный тогда в Европе чайный лист.- В 20-х годах XVI века в Ельце жили казачьи атаманы Пересвет Тараканов и Гаврила Черницын. В Елецком уезде они получили земли как активные участники обороны Москвы от поляков в 1618 году, - рассказывает преподаватель ЕГУ им. И. Бунина, историк Денис Ляпин. – Атаманы быстро стали частью местной элиты, причем Пересвет Тараканов занимал в Ельце выборную должность губного старосты. (Губные старосты в начале XVI века ведали уголовным судопроизводством ).В 1628 году елецкие земли разоряли люди боярина Ивана Романова, дяди царя Михаила и брата патриарха Филарета, имевшего владения по соседству, в Лебедяни. Вели себя соседи как кочевники – грабили, отнимали земли, уводили в плен людей. Возмущение против соседей поддержали Пересвет Тараканов и Гаврила Черницын.- Все безобразия Москва прекратила, но кто-то должен был пострадать, – говорит Денис Ляпин. –Главными зачинщиками спора в итоге признали Пересвета Тараканова и Гаврилу Черницына. В 1629 году их сослали в Томск.В далеком уральском городе Тараканов и Черницын не затерялись. Там их наделили землями, и они продолжили верой и правдой служить русскому государю.- Дальнейшая жизнь этих людей оставалась загадкой. Но совсем недавно мы узнали, что Тараканов и Черницын входили в состав посольства, которое в 1638 году отправилось к монгольскому алтын-хану Омбо, - говорит Денис Ляпин. - В Монголии ельчане снова отличились. Пересвет Тараканов владел грамотой и расписался за главу посольства Василия Старикова в договоре между двумя государствами. Об этом факте упоминается в отчете о посольстве : «а подлинной статейной список письмо Макарка Колмогорца, а в Васильево место Старкова руку приложил томской сын боярской Пересвет Тараканов».Русские послы так описали встречу с алтын-ханом: «И тут нас перед собою кормил, в корыто мясо коровье наклатчи, да перед нас поставили, а пили — чай словет, а чай лист не ведать деревяной, не ведать травы какой, а варят ево в воде, да прибеливают молоком. А к ним, к мугальцом, чай идет ис Китайского, а сказывают, что чай лист снимают с виноградного дерева, а како дерево имянно, росказать не умеют.Назавтрее того Алтын-царь присылал к нам на стан брата своего двоюродного Турала да казначея своего Биюнту Чажина да чеченкатунина казначея Мергенку Чериктея з данью своею, что он, Алтын-царь, шлет: отлас, по черной земли шит золотом и серебром, да камка зеленая золотная, да камка червчатая, да камка желтая, да камка голубая, в камке по 8 аршин, да 200 соболей в козицах, 2 бобра, 5 ирбизей, 200 бумажек чаю за 100 соболей.И мы ему, Туралу, с товарыгци говорили. — Для чего Алтын-царь ныне дань с собя шлет великому государю перед прежнею данью с убавкою, в соболях нет пятидесят соболей.И Турал против тово сказал. — Нынешняя де дань больши прежние, в соболей де место царь шлет чаю 200 бумажек за 100 соболей.И Василей ему, Туралу, говорил, что в Росийском государстве чай не повелся, да и не знают ево, а лутче бы что Алтын-царь к государю послал больши соболей и иного каково зверя, и то бы ему, Алтыну-царю, было чеснее.И Турал против тово сказал. — Сколько де соболей и иного чего есть Алтын-царь собрал, то и шлет к государю, да и чай де шлет ж…»- Действительно, на Руси о чае тогда ничего не знали, - говорит исследователь истории чая Валентин Баюканский. - Впервые о необычном напитке рассказали казачьи атаманы Петров и Ялышев, побывавшие в Китае в 1567 году. Но попробовать чай русским царям удалось лишь в следующем веке, когда в Москву вернулось посольство Василия Старкова.По словам Валентина Баюканского, Старков о полученном «ценном подарке» имел смутное представление. «Не знаем, листья какого дерева или травы, но варят их в воде, приливая несколько молока», - рассказывал о привезенном чае Старков. - Упоминание о молоке при этом не случайно. Монголы и буряты цельное молоко употребляли в пищу мало. Оно использовалось в основном для приготовления чая. Наличие молока в чае относило его в разряд сакральной, белой пищи. Монголы считают, что белый цвет – первый и главный. Нередко в чай кроме молока они добавляли масло, соль – такой чай был сытнее и восстанавливал соляной баланс в организме во время летней жары. Нередко в чай добавляли обжаренную муку, масло, соль. А для усиления питательности напитка добавляли в него еще и слегка обжаренное сало бараньего курдюка, костный мозг барана, размельчённое и поджаренное мясо. Русский царь Михаил Федорович, скорее всего этих тонкостей не знал, да и вряд ли бы такой энергетический коктейль одобрил. Но можно с уверенностью предположить, что чай привезенный Василием Старковым был зеленый, и в первое время его, как и в других странах, использовали исключительно, в качестве лечебного средства. Даже в 1655 году царский лекарь успешно использовал чай для лечения болезни желудка у Алексея Михайловича. Потребовалось время, прежде чем чай стал в России повседневным напитком. И к этому, как, оказывается, были причастны наши земляки-ельчане!Потомки Пересвета Тараканова на протяжении последующих трех с лишним веков жили в Томске и носили фамилию Пересветовы, по имени зачинателя династии. Одна из представителей этой династии, Анна Помогаева, ныне крупный ученый, физик, химик, долгое время жила за границей, но в 2013 году вернулась в Россию.- Благодаря ей мы и узнали эту историю о Пересвете Тараканове, привезшем на Русь чай, – говорит Денис Ляпин.Закончилась же жизнь Пересвета Тараканова весьма печально. В 1648-1650 годах в Томске вспыхнул народный бунт , во время которого Пересвет Тараканов погиб. Обстоятельства его гибели неизвестны, но в историю он вошел и как защитник Москвы от польских интервентов, и как один из людей познакомивших русских с чаем.