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33 минуты назад

Украинец с поддельным удостоверением ФСБ задержан в Петербурге

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Украинец с поддельным удостоверением ФСБ задержан в Петербурге

Задержанный лже-майор ФСБ был объявлен в международный розыск

В Петербурге мужчина, задержанный с поддельной корочкой ФСБ, оказался гражданином Украины, которого на родине разыскивают за особо крупное мошенничество, сообщает РЕН ТВ.

В Петербурге задержали лихача на люксовом внедорожнике, который представился сотрудником ФСБ и потребовал отпустить его. В салоне автомобиля нашлись открытые бутылки вина, а на кроссовере - стробоскопы и рамки-перевертыши с чужими номерами. Сам водитель был одет в форменную рубашку с погонами майора.

Еще до задержания мужчина размахивал удостоверением сотрудника службы безопасности. Оно оказалось поддельным. Лже-сотрудник попросил предоставить ему адвоката.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, лжесиловика отправили под арест почти на месяц. За подделку документов ему грозит год лишения свободы. В то время как на родине его ждут куда более серьезные проблемы. На Украине мужчина числится в розыске за мошенничество в особо крупном размере, что по местным законам карается сроком до 12 лет тюрьмы.
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