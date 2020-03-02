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37 минут назад
В Москве госпитализированы 24 человека из-за коронавируса
Об этом сообщил Сергей Собянин
В Москве госпитализированы 24 человека, которые контактировали с жителем столицы, заразившимся коронавирусом. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, это шесть родственников зараженного, пять его друзей, а также 13 человек, летевших с ним одним рейсом из Италии. Еще 83 человека помещены в карантин, передает Лента.ру.
«При необходимости граждане, контактировавшие с потенциальными носителями инфекции, либо нарушившие режим изоляции, помещаются в санатории и дома отдыха для постоянного медицинского наблюдения. В санаториях обеспечены изоляция, комфортное пребывание и четырехразовое питание пациентов», — сообщил мэр.
Он добавил, что на коронавирус проверяются все больные пневмонией — это наиболее тяжелая форма осложнения инфекции. Для их лечения выделены специализированные корпуса.
По его словам, это шесть родственников зараженного, пять его друзей, а также 13 человек, летевших с ним одним рейсом из Италии. Еще 83 человека помещены в карантин, передает Лента.ру.
«При необходимости граждане, контактировавшие с потенциальными носителями инфекции, либо нарушившие режим изоляции, помещаются в санатории и дома отдыха для постоянного медицинского наблюдения. В санаториях обеспечены изоляция, комфортное пребывание и четырехразовое питание пациентов», — сообщил мэр.
Он добавил, что на коронавирус проверяются все больные пневмонией — это наиболее тяжелая форма осложнения инфекции. Для их лечения выделены специализированные корпуса.