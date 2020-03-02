В России

37 минут назад

В Москве госпитализированы 24 человека из-за коронавируса

111
В Москве госпитализированы 24 человека из-за коронавируса

Об этом сообщил Сергей Собянин

В Москве госпитализированы 24 человека, которые контактировали с жителем столицы, заразившимся коронавирусом. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, это шесть родственников зараженного, пять его друзей, а также 13 человек, летевших с ним одним рейсом из Италии. Еще 83 человека помещены в карантин, передает Лента.ру.

«При необходимости граждане, контактировавшие с потенциальными носителями инфекции, либо нарушившие режим изоляции, помещаются в санатории и дома отдыха для постоянного медицинского наблюдения. В санаториях обеспечены изоляция, комфортное пребывание и четырехразовое питание пациентов», — сообщил мэр.

Он добавил, что на коронавирус проверяются все больные пневмонией — это наиболее тяжелая форма осложнения инфекции. Для их лечения выделены специализированные корпуса.
111

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Сочи продолжают поиски пропавших в море детей
В Сочи продолжают поиски пропавших в море детей

29 минут назад

В России
Украинец с поддельным удостоверением ФСБ задержан в Петербурге
Украинец с поддельным удостоверением ФСБ задержан в Петербурге

32 минуты назад

В России
На Масленице в Краснодаре массово отравились дети
На Масленице в Краснодаре массово отравились дети

сегодня, 18:39

В России
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердили коронавирус
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердили коронавирус

сегодня, 18:23

В России
#ипотека
Российским гражданам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

сегодня, 14:28

В России
Жители России стали меньше тратить в интернете
Жители России стали меньше тратить в интернете

сегодня, 14:26

В России