В России

сегодня, 18:39

На Масленице в Краснодаре массово отравились дети

161
На Масленице в Краснодаре массово отравились дети

Все дети на празднике ели блины

В Краснодаре после массового отравления детей в одном из микрорайонов во время празднования Масленицы возбудили уголовное дело. Следователи выявили признаки преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуги, не отвечающей требования безопасности жизни и здоровья потребителей».

По данным следствия, за медицинской помощью обратились 24 человека. 17 детей возрасте от 1 года и 7 месяцев до 16 лет, а также один взрослый были помещены в стационар. Состояние пострадавших стабильное, сообщает Комсомольская Правда.

Следствие устанавливает причины и обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.
161

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Сочи продолжают поиски пропавших в море детей
В Сочи продолжают поиски пропавших в море детей

29 минут назад

В России
Украинец с поддельным удостоверением ФСБ задержан в Петербурге
Украинец с поддельным удостоверением ФСБ задержан в Петербурге

33 минуты назад

В России
В Москве госпитализированы 24 человека из-за коронавируса
В Москве госпитализированы 24 человека из-за коронавируса

36 минут назад

В России
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердили коронавирус
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердили коронавирус

сегодня, 18:23

В России
#ипотека
Российским гражданам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

сегодня, 14:28

В России
Жители России стали меньше тратить в интернете
Жители России стали меньше тратить в интернете

сегодня, 14:26

В России