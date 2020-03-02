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На Масленице в Краснодаре массово отравились дети
Все дети на празднике ели блины
В Краснодаре после массового отравления детей в одном из микрорайонов во время празднования Масленицы возбудили уголовное дело. Следователи выявили признаки преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуги, не отвечающей требования безопасности жизни и здоровья потребителей».
По данным следствия, за медицинской помощью обратились 24 человека. 17 детей возрасте от 1 года и 7 месяцев до 16 лет, а также один взрослый были помещены в стационар. Состояние пострадавших стабильное, сообщает Комсомольская Правда.
Следствие устанавливает причины и обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.
По данным следствия, за медицинской помощью обратились 24 человека. 17 детей возрасте от 1 года и 7 месяцев до 16 лет, а также один взрослый были помещены в стационар. Состояние пострадавших стабильное, сообщает Комсомольская Правда.
Следствие устанавливает причины и обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.