Погода в Липецке

сегодня, 13:00

В Липецке ожидается сильный ветер

2 597
#ветер
1
В Липецке ожидается сильный ветер
 В ближайшие 1-6 часов ожидается усиление южного ветра до 17 м/с., об этом предупреждает управление по делам ГО И ЧС администрации Лиецка.
 
2 597
#ветер
1

Комментарии (2)

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420

сегодня, 13:23
Лучше бы жара ударила бы по мозгам и свалила с ног!!!
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111

сегодня, 13:12
прорывается рекордное тепло в четверг пятницу при солнышке вполне вероятно +15
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