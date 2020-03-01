Масленица в Липецке прошла весело и без происшествий (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Во всех городских парках, а также внутри дворовых территорий прошли массовые гуляния в честь Масленицы.



Погода липчан порадовала – весь день светило солнце.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России, празднование прошло спокойно, нарушений порядка не зафиксировано.



