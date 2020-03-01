Общество
14 минут назад
Масленица в Липецке прошла весело и без происшествий (ФОТОРЕПОРТАЖ)
170
Во всех городских парках, а также внутри дворовых территорий прошли массовые гуляния в честь Масленицы.
Погода липчан порадовала – весь день светило солнце.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России, празднование прошло спокойно, нарушений порядка не зафиксировано.
Погода липчан порадовала – весь день светило солнце.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России, празднование прошло спокойно, нарушений порядка не зафиксировано.
170