Общество

14 минут назад

Масленица в Липецке прошла весело и без происшествий (ФОТОРЕПОРТАЖ)

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#масленица
Масленица в Липецке прошла весело и без происшествий (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Во всех городских парках, а также внутри дворовых территорий прошли массовые гуляния в честь Масленицы.

Погода липчан порадовала – весь день светило солнце.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России, празднование прошло спокойно, нарушений порядка не зафиксировано. 

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#масленица

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