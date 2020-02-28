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Несчастный случай с падением мужчины из окна пятого этажа попал на видео

11 4309
#падение с высоты
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Упавшему на козырек дома мужчине пришли на помощь очевидцы происшествия.

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Инцидент с падением мужчины из окна пятого этажа дома на проспекте Победы на козырек подъезда попал на запись камеры наблюдения.

На записи видно, как на козырек осыпались стекла, затем на козырек забрался один из очеидцев – он помогал  упавшему мужчине до приезда спасателей и медиков.  С козырька подъезда пострадавшего сняли спасатели городского управления по делам ГО и ЧС.

По данным GOROD48, произошел  несчастный случай. При падении 42-летний мужчина получил множественные травмы. 

11 4309
#падение с высоты
1

Комментарии (11)

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Пьер

12 минут назад
Вероятно что он находился в состоянии алкогольногода или наркотического опьянения
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Липецкий

15 минут назад
Что то часто люди стали падать от жизни хорошей наверное
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Не

26 минут назад
Новость надо было назвать: Несчастный случай с падением мужчины из окна пятого этажа НЕ попал на видео
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Сифон

32 минуты назад
Видео потрясающее. Лучше б не выкладывали
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ооо

37 минут назад
Толпа стоит и смотрит, один на телефон снимает. Никто не пытается ничем помочь
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Врач

49 минут назад
Парень молодец!
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Если ничо не видно,

57 минут назад
Я, смотреть,тратить время ,не буду
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сыч

сегодня, 12:10
молодец пацан,а эти стоят еба... ник разявили.
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Я

сегодня, 12:07
И где там виден несчастный случай? Видно только толпу зевак.
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Закваскина

сегодня, 12:06
Кто так снимает, ничего не видно.
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