Происшествия
сегодня, 11:50
Несчастный случай с падением мужчины из окна пятого этажа попал на видео
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Упавшему на козырек дома мужчине пришли на помощь очевидцы происшествия.
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Инцидент с падением мужчины из окна пятого этажа дома на проспекте Победы на козырек подъезда попал на запись камеры наблюдения.
На записи видно, как на козырек осыпались стекла, затем на козырек забрался один из очеидцев – он помогал упавшему мужчине до приезда спасателей и медиков. С козырька подъезда пострадавшего сняли спасатели городского управления по делам ГО и ЧС.
По данным GOROD48, произошел несчастный случай. При падении 42-летний мужчина получил множественные травмы.
На записи видно, как на козырек осыпались стекла, затем на козырек забрался один из очеидцев – он помогал упавшему мужчине до приезда спасателей и медиков. С козырька подъезда пострадавшего сняли спасатели городского управления по делам ГО и ЧС.
По данным GOROD48, произошел несчастный случай. При падении 42-летний мужчина получил множественные травмы.
11 4309
Пьер
Липецкий
Не
Сифон
ооо
Врач
Если ничо не видно,
сыч
Я
Закваскина