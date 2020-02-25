Происшествия

32 минуты назад

Липчанка обиделась на гражданского мужа и заявила об изнасиловании

3 759
#изнасилование
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Липчанка обиделась на гражданского мужа и заявила об изнасиловании

43-летнюю липчанку обвиняют в заведомо ложном доносе: женщина заявила, что ее изнасиловал сожитель, а потом призналась, что сделала это из-за обиды. 

С заявлением об изнасиловании сожителем женщина обратилась в правоохранительные органы в январе. Во время доследственной проверки ее показания не нашли подтверждения.

- Она призналась, что умышленно сообщила в правоохранительные органы ложные сведения из-за обиды на сожителя, - рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос о совершении преступления»).

Санкция 306-й статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы.
3 759
#изнасилование
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Комментарии (3)

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Женоненавистник

7 минут назад
Все бабы такие!
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Прапор

15 минут назад
Примирение ртом!
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Скорее всего сожитель

21 минуту назад
плохо ее девственности лишил. Не понравилось ей, вот и написала заяву
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