Липчанка обиделась на гражданского мужа и заявила об изнасиловании

43-летнюю липчанку обвиняют в заведомо ложном доносе: женщина заявила, что ее изнасиловал сожитель, а потом призналась, что сделала это из-за обиды.



С заявлением об изнасиловании сожителем женщина обратилась в правоохранительные органы в январе. Во время доследственной проверки ее показания не нашли подтверждения.



- Она призналась, что умышленно сообщила в правоохранительные органы ложные сведения из-за обиды на сожителя, - рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области.



В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос о совершении преступления»).



Санкция 306-й статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

