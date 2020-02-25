32 минуты назад
Липчанка обиделась на гражданского мужа и заявила об изнасиловании
43-летнюю липчанку обвиняют в заведомо ложном доносе: женщина заявила, что ее изнасиловал сожитель, а потом призналась, что сделала это из-за обиды.
- Она призналась, что умышленно сообщила в правоохранительные органы ложные сведения из-за обиды на сожителя, - рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос о совершении преступления»).
Санкция 306-й статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы.
Женоненавистник
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