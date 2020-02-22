Алексей Грушихин покидает управление образования

С 26 февраля он займет пост начальника управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области.

25 февраля - последний день работы Алексея Грушихина на посту начальника Управления образования и науки Липецкой области: с 26 февраля он займет кресло начальника Управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области Прежний начальник управления охраны культурного наследия Игорь Маленко уже две недели работает директором техникума.



Кто займет место Грушихина пока не известно, однако, скорее всего это будет очередной "варяг". По данным GOROD48, смотрины в администрации области уже начались - одна из претенденток на должность начальника управления недавно побывала в Липецке.



Должность начальника управления образования и науки Алексей Грушихин занял в январе 2019 года. Главными достижениями Грушихина в системе образования называют введение доплаты учителям за классное руководство в 5 и 6 тысяч рублей (доплата введена еще до путинских инициатив), стопроцентное выполнение плана на 2019-й год национального проекта "Образование", в том же 2019-м году регион вошел в число лучших по оценке качества образования. Кроме того, Грушихин восстановил утраченную управлением связь с министерством просвещения.



Алексей Грушихин родился в селе Юсово Чаплыгинского района в 1973 году. Окончил Липецкий государственный педагогический институт по специальности "учитель истории и социально-экономических дисциплин". Трудовую деятельность начал в 1995 году учителем истории Юсовской школы Чаплыгинского района. В 1996 году - заместитель директора по учебно-воспитательной работе этого образовательного учреждения. В 1997-1998 годах - начальник отдела культуры администрации Чаплыгинского района. С середины 1998 года работал начальником отдела молодежи администрации Липецкой области, с 1999 по 2004 годы - председатель комитета по делам молодежи администрации области. Затем работал на различных руководящих должностях в департаменте образования и науки Липецкой области. С 2008 года по настоящее время работал заместителем начальника управления образования и науки Липецкой области. В 2011 году был назначен начальником управления внутренней политики Липецкой области.

