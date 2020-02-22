Липчанин вырастил в квартире богатый урожай конопли

1,4 готового наркотика и 37 кустов растений тянут на длительное лишение свободы.

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41–летний житель Липецка задержан оперативниками по подозрению в организации нарколаборатории в квартире дома в Добровском районе. Сотрудниками полиции там было обнаружено и изъято 37 кустов наркосодержащих растений, высаженных в горшки. Кроме того, дома у мужчины в Липецке было обнаружено более 1,4 кг растительных наркотиков. Их планировали реализовать в Липецке.



- Мужчина создал специальные условия для культивирования конопли: обклеил стены помещения светоотражающей пленкой и оборудовал его вытяжной вентиляцией, а также системой круглосуточного искусственного освещения. Чтобы не привлекать внимание соседей, затонировал окна в помещении, - сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «а»ч. 3 ст. 228.1 УК РФ: максимальная санкция по данным статьям предусматривает до 15 лет лишения свободы.