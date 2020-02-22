Происшествия

23 минуты назад

Липчанин вырастил в квартире богатый урожай конопли

5 231
#наркотики
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Липчанин вырастил в квартире богатый урожай конопли

1,4 готового наркотика и 37 кустов растений тянут на длительное лишение свободы.

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41–летний житель Липецка задержан оперативниками по подозрению в организации нарколаборатории в квартире дома в Добровском районе. Сотрудниками полиции там было обнаружено и изъято 37 кустов наркосодержащих растений, высаженных в горшки. Кроме того, дома у мужчины в Липецке было обнаружено более 1,4 кг растительных наркотиков. Их планировали реализовать в Липецке.

- Мужчина создал специальные условия для культивирования конопли: обклеил стены помещения светоотражающей пленкой и оборудовал его вытяжной вентиляцией, а также системой круглосуточного искусственного освещения. Чтобы не привлекать внимание соседей, затонировал окна в помещении, - сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «а»ч. 3 ст. 228.1 УК РФ: максимальная санкция по данным статьям предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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#наркотики
1

Комментарии (5)

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Дмитрий Краси чков

4 минуты назад
лучше как я жопы едерастам лизать, чем коноплю выращивать
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40 лет ума нет и не будет

7 минут назад
Под голландцев решил закосить.
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Валетов

12 минут назад
Какой адрес?
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труженик

13 минут назад
Наградить значком «Лучшему коноплеводу».
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Родина

16 минут назад
При советской власти человек получил бы грамоту за бережное отношение к природе.
ответить

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