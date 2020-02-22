Происшествия
23 минуты назад
Липчанин вырастил в квартире богатый урожай конопли
5 231
1,4 готового наркотика и 37 кустов растений тянут на длительное лишение свободы.
Загрузка плеера
41–летний житель Липецка задержан оперативниками по подозрению в организации нарколаборатории в квартире дома в Добровском районе. Сотрудниками полиции там было обнаружено и изъято 37 кустов наркосодержащих растений, высаженных в горшки. Кроме того, дома у мужчины в Липецке было обнаружено более 1,4 кг растительных наркотиков. Их планировали реализовать в Липецке.
- Мужчина создал специальные условия для культивирования конопли: обклеил стены помещения светоотражающей пленкой и оборудовал его вытяжной вентиляцией, а также системой круглосуточного искусственного освещения. Чтобы не привлекать внимание соседей, затонировал окна в помещении, - сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «а»ч. 3 ст. 228.1 УК РФ: максимальная санкция по данным статьям предусматривает до 15 лет лишения свободы.
- Мужчина создал специальные условия для культивирования конопли: обклеил стены помещения светоотражающей пленкой и оборудовал его вытяжной вентиляцией, а также системой круглосуточного искусственного освещения. Чтобы не привлекать внимание соседей, затонировал окна в помещении, - сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «а»ч. 3 ст. 228.1 УК РФ: максимальная санкция по данным статьям предусматривает до 15 лет лишения свободы.
5 231
Дмитрий Краси чков
40 лет ума нет и не будет
Валетов
труженик
Родина