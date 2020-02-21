В России
41 минуту назад
МиГи научат садиться в беспилотном режиме
Новшества опробуют на моделях №№29 и 35.
Как сообщает Объединенная авиастроительная корпорация, инженеры компании "МиГ" запатентовали систему автоматического управления самолетом при заходе на посадку. Разработка включает в себя ряд инновационных блоков, приводов и систем, в том числе навигационно-измерительный комплекс. Новой системой оснастят самолеты МиГ-29М/М2 и МиГ-35, пишет «Российская газета».
Это цифровой комплекс сделает более безопасным полет в сложных метеоусловиях и позволит летчику выйти на глиссаду в автоматическом режиме и за меньшее время. Преимущества системы подтверждены летными испытаниями с положительными оценками летчиков.
Российские боевые самолеты и ранее оснащались системами автоматизированной и инструментальной посадки на аэродром, напоминает ТАСС. Особенностью новой технологии является повышенная точность и безопасность захода на посадки именно в сложных метеоусловиях, при этом система не требует дополнительного дооборудования аэродромных систем - весь комплекс находится непосредственно на борту самолета.
Это цифровой комплекс сделает более безопасным полет в сложных метеоусловиях и позволит летчику выйти на глиссаду в автоматическом режиме и за меньшее время. Преимущества системы подтверждены летными испытаниями с положительными оценками летчиков.
Российские боевые самолеты и ранее оснащались системами автоматизированной и инструментальной посадки на аэродром, напоминает ТАСС. Особенностью новой технологии является повышенная точность и безопасность захода на посадки именно в сложных метеоусловиях, при этом система не требует дополнительного дооборудования аэродромных систем - весь комплекс находится непосредственно на борту самолета.