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Прогноз по росту зарплат липчан снижен

11 606
#зарплаты #прогноз
Прогноз по росту зарплат липчан снижен

Ранее аналитики прочили жителям региона ожидаемый рост реальных зарплат в 2,7%, сейчас — 2,4%.

Эксперты финансового университета при правительстве России обновили макроэкономические прогнозы на 2020 год. Аналитики на основе новых данных о потребительских настроениях россиян высчитали темпы роста государственной экономики и представили свежие данные об ожидаемом росте зарплат в субъектах России.

Если в декабре 2019 года аналитики прочили липчанам рост зарплат в 2,7%, то сейчас — только в 2,4%. Это на 0,1% меньше, чем в среднем по России. Если в декабре Липецкая область по ожидаемому росту реальных зарплат была лидером среди регионов Центрального Черноземья, то в феврале 2020 уступает Воронежской (2,7%) и Белгородской (2,5%) областям. В Тамбовской и Курской областях реальный рост зарплат может составить всего по 2,3%.

- Реальная зарплата в России в 2020 году поднимется на 2,5% – это чуть больше, чем в 2019 году, когда реальная заработная плата выросла на 2,4%. При этом рост реальных доходов будет незначительным или вовсе нулевым. В целом, по нашим оценкам, Россию ожидает еще один год устойчивого, но медленного экономического развития, - считают в финансовом университете при правительстве России.

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11 606
#зарплаты #прогноз

Комментарии (11)

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А

4 минуты назад
Давайте обединимся с Израелом, евреи болше не будут с росии денги таскат
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Так Вам и надо.

15 минут назад
Житель, Не будете, идиоты, за едерастра голосовать.
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Ты либерастическое чмо.

16 минут назад
Ваш, Как и Греф, чубайс, Кудрин, вротенберг и другие дружки ботоксного уюцарька. Коммунисты построили супердержавы. А либерасты и едерасты- все разрушили и разворовали.
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Инопланетянин

27 минут назад
Во блин облом автобуси на это расчитали чтоб цени на проезд поднять
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Перри Мейсон

30 минут назад
Ваш, можете сколько угодно тешить себя иллюзиями... А пока наслаждайтесь капитализмом))
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Ваш

36 минут назад
Перри Мейсон, в Чекистане нет рынка как на западе, а есть азиатское кумовство помноженное на большевистско-чекистско-православную вертикаль власти
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Ожидаемый рост реальных зарплат

36 минут назад
ждите...ждите...ждите...
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Это называется стагнация

38 минут назад
медленное экономической развитие
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Перри Мейсон

45 минут назад
Невидимая рука рынка...
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Инквизитор

47 минут назад
Зарплату МОЖЕТ БЫТЬ и повысят, а вот доход опять упал после повышения тарифов .
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