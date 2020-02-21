Общество
сегодня, 09:25
Прогноз по росту зарплат липчан снижен
Ранее аналитики прочили жителям региона ожидаемый рост реальных зарплат в 2,7%, сейчас — 2,4%.
Эксперты финансового университета при правительстве России обновили макроэкономические прогнозы на 2020 год. Аналитики на основе новых данных о потребительских настроениях россиян высчитали темпы роста государственной экономики и представили свежие данные об ожидаемом росте зарплат в субъектах России.
Если в декабре 2019 года аналитики прочили липчанам рост зарплат в 2,7%, то сейчас — только в 2,4%. Это на 0,1% меньше, чем в среднем по России. Если в декабре Липецкая область по ожидаемому росту реальных зарплат была лидером среди регионов Центрального Черноземья, то в феврале 2020 уступает Воронежской (2,7%) и Белгородской (2,5%) областям. В Тамбовской и Курской областях реальный рост зарплат может составить всего по 2,3%.
- Реальная зарплата в России в 2020 году поднимется на 2,5% – это чуть больше, чем в 2019 году, когда реальная заработная плата выросла на 2,4%. При этом рост реальных доходов будет незначительным или вовсе нулевым. В целом, по нашим оценкам, Россию ожидает еще один год устойчивого, но медленного экономического развития, - считают в финансовом университете при правительстве России.
Если в декабре 2019 года аналитики прочили липчанам рост зарплат в 2,7%, то сейчас — только в 2,4%. Это на 0,1% меньше, чем в среднем по России. Если в декабре Липецкая область по ожидаемому росту реальных зарплат была лидером среди регионов Центрального Черноземья, то в феврале 2020 уступает Воронежской (2,7%) и Белгородской (2,5%) областям. В Тамбовской и Курской областях реальный рост зарплат может составить всего по 2,3%.
- Реальная зарплата в России в 2020 году поднимется на 2,5% – это чуть больше, чем в 2019 году, когда реальная заработная плата выросла на 2,4%. При этом рост реальных доходов будет незначительным или вовсе нулевым. В целом, по нашим оценкам, Россию ожидает еще один год устойчивого, но медленного экономического развития, - считают в финансовом университете при правительстве России.
А
Так Вам и надо.
Ты либерастическое чмо.
Инопланетянин
Перри Мейсон
Ваш
Ожидаемый рост реальных зарплат
Это называется стагнация
Перри Мейсон
Инквизитор