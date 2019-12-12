52 минуты назад
Аналитики: зарплаты липчан реально вырастут на 2,7%
Эксперты финансового университета при правительстве России сделали прогноз реального роста заработной платы россиян в 2020 году. Аналитики выделили список из городов, в которых живут более 250 000 человек, где стоит ждать реального повышения уровня доходов.
В Липецк реальный рост зарплат может составить 2,7%. Это больше, чем в Москве (2,5%) и Белгороде (2,6%). Среди городов Центрального Черноземья самый большой рост реальных зарплат ожидают в Воронеже (3,4%) и Тамбове (3,2%). Жителям Курска прогнозируют рост доходов в 2,9%.
Прогнозы основаны на данных математического моделирования с использованием наблюдений за потребительской активностью – готовностью приобретать различные товары и услуги, отмечают авторы исследования.
Пенсионер
Дмитрий
Департамент назовите
КПД это
В 2005 году
Уметь надо работать
Лживым аналитикам
Копейки
Модест
МестныйЯ