Общество

52 минуты назад

Аналитики: зарплаты липчан реально вырастут на 2,7%

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#прогноз #зарплата #инфляция
Аналитики: зарплаты липчан реально вырастут на 2,7%

Эксперты финансового университета при правительстве России сделали прогноз реального роста заработной платы россиян в 2020 году. Аналитики выделили список из городов, в которых живут более 250 000 человек, где стоит ждать реального повышения уровня доходов.

- Реальная зарплата (номинальный прирост заработной платы за вычетом инфляции) будет расти. В 2020 году потребительская инфляция может превысить 5%. По нашим оценкам можно ожидать роста реальной зарплаты на 2,5%. Самый большой рост реальных зарплат мы ожидаем в Чите, Тольятти и Ярославле — на 3,8%, - сообщает финансовый университет.

В Липецк реальный рост зарплат может составить 2,7%. Это больше, чем в Москве (2,5%) и Белгороде (2,6%). Среди городов Центрального Черноземья самый большой рост реальных зарплат ожидают в Воронеже (3,4%) и Тамбове (3,2%). Жителям Курска прогнозируют рост доходов в 2,9%.


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Прогнозы основаны на данных математического моделирования с использованием наблюдений за потребительской активностью – готовностью приобретать различные товары и услуги, отмечают авторы исследования.
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#прогноз #зарплата #инфляция

Комментарии (13)

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Пенсионер

5 минут назад
Какой рост ? По сравнению 2013г зарплаты и пенсии уменьшились больше чем 2 раза если смотреть по стоимости доллара и евро . Цены тоже вся бытовая техника всё своего производства унас кроме оборонки ни хрена нет все маден Шина или Беларусь .
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Дмитрий

12 минут назад
Наша власть настолько облажалась, даже если сейчас они начнут говорить только правду, по Станиславскому "не верю" Сейчас даже в скандале с ВАДА я сомнении, кому верить, но правительству Путина и Медведева уж точно нет.
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Департамент назовите

16 минут назад
Уметь надо работать, посмотрим достижения этого слуги.
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КПД это

17 минут назад
Уметь надо работать,
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В 2005 году

18 минут назад
содержание нашего диктатора , вместе с его аппаратом , обходилось в 5 миллиардов рублей. В 2019 году содержание диктатора и его челяди обходится в 36 миллиардов рублей. Что изменилось за это время? Диктатор тот-же!
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Уметь надо работать

19 минут назад
Лживым аналитикам, заместитель председателя департамента 1 111 797 руб.
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Лживым аналитикам

22 минуты назад
Зарплата не растет с 2011 года.Заморожена.
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Копейки

22 минуты назад
председатель департамента города Липецка ---- 1 124 093,32 руб.
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Модест

22 минуты назад
Я даже знаю этих липчан.... но поверите у них она повыситься гораздо больше а в среднем будет 2.7
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МестныйЯ

29 минут назад
Что за очередную дичь нам Огород48 тут втирает? Это из того же разряда, что и средняя ЗП: кто-то жрет мясо, кто-то давится капустой, а в среднем едим голубцы!
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