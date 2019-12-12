Аналитики: зарплаты липчан реально вырастут на 2,7%

Эксперты финансового университета при правительстве России сделали прогноз реального роста заработной платы россиян в 2020 году. Аналитики выделили список из городов, в которых живут более 250 000 человек, где стоит ждать реального повышения уровня доходов.

- Реальная зарплата (номинальный прирост заработной платы за вычетом инфляции) будет расти. В 2020 году потребительская инфляция может превысить 5%. По нашим оценкам можно ожидать роста реальной зарплаты на 2,5%. Самый большой рост реальных зарплат мы ожидаем в Чите, Тольятти и Ярославле — на 3,8%, - сообщает финансовый университет.В Липецк реальный рост зарплат может составить 2,7%. Это больше, чем в Москве (2,5%) и Белгороде (2,6%). Среди городов Центрального Черноземья самый большой рост реальных зарплат ожидают в Воронеже (3,4%) и Тамбове (3,2%). Жителям Курска прогнозируют рост доходов в 2,9%.Прогнозы основаны на данных математического моделирования с использованием наблюдений за потребительской активностью – готовностью приобретать различные товары и услуги, отмечают авторы исследования.