Объем украденных данных финансовых организаций за 2019 год вырос в 27 раз

В 2019 году у финансовых организаций по всему миру было украдено более 1 млрд конфиденциальных записей, что в 27 раз превышает объем данных, похищенных в 2018 году.





Примечательно, что в России число утечек за год увеличилось на 57%, тогда как мире этот количество подобных инцидентов выросло на 7,9%. В общей сложности известно о 218 утечках из финансовых организаций в прошлом году, 33 из них пришлось на Россию.



В РФ, как правило, «сливаются» персональные данные граждан (77%). 13,5% приходится на данные по платежам, остальное — данные о деятельности организаций, составляющие коммерческую тайну.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компании InfoWatch, большую часть утечек составляют три крупных инцидента. Речь, в частности, идет о случае, когда в мае прошлого года в результате неверной настройки сервера американской страховой компании First American Financial Corp. были скомпрометированы 885 млн записей с персональными данными ипотечных заемщиков.Примечательно, что в России число утечек за год увеличилось на 57%, тогда как мире этот количество подобных инцидентов выросло на 7,9%. В общей сложности известно о 218 утечках из финансовых организаций в прошлом году, 33 из них пришлось на Россию.В РФ, как правило, «сливаются» персональные данные граждан (77%). 13,5% приходится на данные по платежам, остальное — данные о деятельности организаций, составляющие коммерческую тайну.