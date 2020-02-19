Директора транспортной компании подозревают в неуплате налогов на 14 миллионов рублей

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении директора транспортной компании, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов с организации, совершенное в крупном размере.

По версии следствия, директор ООО ТЭК «ЛКТранс», будучи ответственным за организацию бухгалтерского и налогового учета предприятия, уклонился от уплаты налогов за период с октября 2016 года по сентябрь 2018 года на общую сумму более 14 миллионов рублей, путем включения ложных сведений в налоговые декларации о суммах НДС, подлежащих вычету.



- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Липецкой области.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 2 лет.

