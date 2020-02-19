35 минут назад
Директора транспортной компании подозревают в неуплате налогов на 14 миллионов рублей
Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении директора транспортной компании, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов с организации, совершенное в крупном размере.
- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Липецкой области.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 2 лет.