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сегодня, 20:20
Липецкая вечЁрка: гарантия коллапса, обновление аэропорта и запретный мост
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 18 февраля.
Читатели сегодня обратили больше всего внимания на то, что липчанам гарантировали транспортный коллапс из-за ремонта проспекта Победы. В мэрии считают, что после того, как в ночь на 22 февраля будет перекрыт проспект, водителям понадобиться три-четыре дня на адаптацию к новым реалиям.
Множество откликов собрала новость про запрет ходить по мосту. Сегодня на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета депутатам рассказали о транспортно-эксплуатационном состоянии мостов. Несколько мостов в Липецке уже признаны аварийными, а один - через железнодорожные пути по улице Гайдара - признан не пригодным к эксплуатации по решению Советского районного суда Липецка. Более того, суд обязал мэрию демонтировать его!
Не менее активно липчане обсуждали то, что еще 2 млрд рублей намерены вложить в реконструкцию аэропорта. Реконструкцию планируют провести в 2021-2023 годах за счет федерального бюджета без приостановления работы аэропорта. «Реконструкция и строительство объектов аэродромной инфраструктуры позволит повысить уровень безопасности полетов, расширить географию пассажирских перевозок и улучшить качество предоставляемых услуг», сообщает Росавиация.
Тем временем в Липецкой области не одобрили повышение стоимости проезда. "ГСМ и запчасти действительно дорожают. Но и качество оказываемых услуг должно повышаться. А этого не происходит. В этих условиях предложение поднять тариф рассматривать преждевременно", отчитался перед липчанами глава региона.
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Множество откликов собрала новость про запрет ходить по мосту. Сегодня на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета депутатам рассказали о транспортно-эксплуатационном состоянии мостов. Несколько мостов в Липецке уже признаны аварийными, а один - через железнодорожные пути по улице Гайдара - признан не пригодным к эксплуатации по решению Советского районного суда Липецка. Более того, суд обязал мэрию демонтировать его!
Не менее активно липчане обсуждали то, что еще 2 млрд рублей намерены вложить в реконструкцию аэропорта. Реконструкцию планируют провести в 2021-2023 годах за счет федерального бюджета без приостановления работы аэропорта. «Реконструкция и строительство объектов аэродромной инфраструктуры позволит повысить уровень безопасности полетов, расширить географию пассажирских перевозок и улучшить качество предоставляемых услуг», сообщает Росавиация.
Тем временем в Липецкой области не одобрили повышение стоимости проезда. "ГСМ и запчасти действительно дорожают. Но и качество оказываемых услуг должно повышаться. А этого не происходит. В этих условиях предложение поднять тариф рассматривать преждевременно", отчитался перед липчанами глава региона.
Кстати, вы не забыли, что скоро 23 февраля? Вы уже выбрали интересные и полезные подарки для любимых мужчин? Нет! Тогда стоит поторопиться в сеть магазинов сантехники «АкваЦентр». Там вам из обширного ассортимента подберут идеальный вариант на любой вкус и кошелек. Выбирайте подарки и называйте праздничный промокод Akvaman№23 для получения скидки до 15%. Приятных покупок!
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- г.Липецк, ул. Доватора, 2а,
- г.Липецк, ул. Московская, 103, ТД "ВИОЛА", 2 этаж, тел.+7 (4742) 37-78-18
- г.Липецк, ул. Космонавтов, 33/4, тел. +7 (4742) 37-01-55 и 22- 59-02
793
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