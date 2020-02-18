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сегодня, 20:20

Липецкая вечЁрка: гарантия коллапса, обновление аэропорта и запретный мост

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#вечёрка
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Липецкая вечЁрка: гарантия коллапса, обновление аэропорта и запретный мост

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 18 февраля.

Читатели сегодня обратили больше всего внимания на то, что липчанам гарантировали транспортный коллапс из-за ремонта проспекта Победы. В мэрии считают, что после того, как в ночь на 22 февраля будет перекрыт проспект, водителям понадобиться три-четыре дня на адаптацию к новым реалиям.

Множество откликов собрала новость про запрет ходить по мосту. Сегодня на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета депутатам рассказали о транспортно-эксплуатационном состоянии мостов. Несколько мостов в Липецке уже признаны аварийными, а один - через железнодорожные пути по улице Гайдара - признан не пригодным к эксплуатации по решению Советского районного суда Липецка. Более того, суд обязал мэрию демонтировать его!

Не менее активно липчане обсуждали то, что еще 2 млрд рублей намерены вложить в реконструкцию аэропорта. Реконструкцию планируют провести в 2021-2023 годах за счет федерального бюджета без приостановления работы аэропорта. «Реконструкция и строительство объектов аэродромной инфраструктуры позволит повысить уровень безопасности полетов, расширить географию пассажирских перевозок и улучшить качество предоставляемых услуг», сообщает Росавиация.

Тем временем в Липецкой области не одобрили повышение стоимости проезда. "ГСМ и запчасти действительно дорожают. Но и качество оказываемых услуг должно повышаться. А этого не происходит. В этих условиях предложение поднять тариф рассматривать преждевременно", отчитался перед липчанами глава региона.

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#вечёрка
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