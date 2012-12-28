В 19 микрорайоне, Сырском Руднике и центральной части Липецка отключат холодную воду

21 апреля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся потребители центральной части Липецка, Сырского Рудника, 19 микрорайона, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 6, 8, 9, 17, 17б по улице Папина, №№ 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б по улице Доватора, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, № 22 по проспекту Победы, №№ 85, 87, 89, 91, 99, 101, 103, 105 по улице Московской, №№ 1, 6 по проезду Кувшинова, №№ 4, 6, 8, 8а, 10, 12 по улице Полиграфической, № 2 по улице Прудной. Подачу холодной воды в этот период также временно ограничат жителям частного сектора на улицах Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, в переулке Узорном.Подвоз воды будет организован по адресам: улица Папина,17, улица Московская, 103, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.