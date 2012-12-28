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13 минут назад

Не во всех продуктовых магазинах Липецка есть картофель

Итоги недели: цены.

Наша корзина с дешевыми продуктами за неделю подешевела на 18 рублей 37 копеек. В основном из-за снижения цен на яйца.



Набор дорогих продуктов поднялся в цене на 440 рублей 25 копеек. В этом «виноваты» свинина и картофель.



Уже несколько недель цены на картофель бьют рекорды и поражают воображение. На Центральном рынке его предлагают по 350 рублей за килограмм! Привезли из Азербайджана.

— Он что золотой?! Его покупают? — удивились мы.

— Конечно, покупают. Иначе бы мы не привозили! — ответил продавец.

В одном из магазинов мы вообще не нашли картофель. Конечно, сложно позиционировать себя магазином дешевых цен с картошкой по сто рублей за кило!

Самый дешевый картофель, который мы нашли в конце недели, стоил 72 рубля 59 копеек за килограмм.



Напомним, GOROD48 спрашивал липчан, сколько, по их мнению, должен стоить картофель. Горожане готовы платить в два-три раза меньше, чем сейчас написано на ценниках.



Подорожали и другие овощи: лук, капуста, морковь.




Но не все так печально. Продолжают дешеветь куры.



К Пасхе магазины снизили цены на яйца.



Нет больше очень дорогого сливочного масла. И даже распространенное местное в некоторых магазинах продают существенно дешевле 200 рублей.



Заметно оживилась торговля на Центральном рынке. Впереди сразу несколько праздников, липчане начали закупаться.

— И карбонад, и шею всю продали! Берут на шашлыки! — хвалится продавец в мясном отделе, по случаю поднявший цены.

В овощных рядах — очереди. Помидоры предлагают от 160 до 250 рублей за килограмм, огурцы — от 140 до 260 рублей. На ценниках написано, что овощи выращены в Данкове, Усмани и Воронеже.



Зато редис подорожал. На Центральном рынке дешевле 300 рублей за килограмм не найти.

В бакалейном отделе пригорюнились продавцы. Раньше к Пасхе у них активно покупали муку. Прошли те времена.

—Теперь на маркетплейсах заказывают. Домой на самокатах им привозят! — жалуется на изменившийся мир продавец.

Да и не все хотят печь куличи, если в магазинах такой большой выбор.



Для любителей экзотики на прилавках арбузы.



А для тех, кто любит все делать своими руками, в магазинах на видное место вставили банки под домашние соления и варенье.

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