Общество
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13 минут назад
Не во всех продуктовых магазинах Липецка есть картофель
Итоги недели: цены.
Набор дорогих продуктов поднялся в цене на 440 рублей 25 копеек. В этом «виноваты» свинина и картофель.
Уже несколько недель цены на картофель бьют рекорды и поражают воображение. На Центральном рынке его предлагают по 350 рублей за килограмм! Привезли из Азербайджана.
— Он что золотой?! Его покупают? — удивились мы.
— Конечно, покупают. Иначе бы мы не привозили! — ответил продавец.
В одном из магазинов мы вообще не нашли картофель. Конечно, сложно позиционировать себя магазином дешевых цен с картошкой по сто рублей за кило!
Самый дешевый картофель, который мы нашли в конце недели, стоил 72 рубля 59 копеек за килограмм.
Напомним, GOROD48 спрашивал липчан, сколько, по их мнению, должен стоить картофель. Горожане готовы платить в два-три раза меньше, чем сейчас написано на ценниках.
Подорожали и другие овощи: лук, капуста, морковь.
Но не все так печально. Продолжают дешеветь куры.
К Пасхе магазины снизили цены на яйца.
Нет больше очень дорогого сливочного масла. И даже распространенное местное в некоторых магазинах продают существенно дешевле 200 рублей.
Заметно оживилась торговля на Центральном рынке. Впереди сразу несколько праздников, липчане начали закупаться.
— И карбонад, и шею всю продали! Берут на шашлыки! — хвалится продавец в мясном отделе, по случаю поднявший цены.
В овощных рядах — очереди. Помидоры предлагают от 160 до 250 рублей за килограмм, огурцы — от 140 до 260 рублей. На ценниках написано, что овощи выращены в Данкове, Усмани и Воронеже.
Зато редис подорожал. На Центральном рынке дешевле 300 рублей за килограмм не найти.
В бакалейном отделе пригорюнились продавцы. Раньше к Пасхе у них активно покупали муку. Прошли те времена.
—Теперь на маркетплейсах заказывают. Домой на самокатах им привозят! — жалуется на изменившийся мир продавец.
Да и не все хотят печь куличи, если в магазинах такой большой выбор.
Для любителей экзотики на прилавках арбузы.
А для тех, кто любит все делать своими руками, в магазинах на видное место вставили банки под домашние соления и варенье.
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