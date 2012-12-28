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В Липецке побит температурный рекорд 30-летней давности
Общество
Многодетная мать осталась без дома
Происшествия
В 9-м микрорайоне горели подсобки магазина
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Четверо липчан вернулись из украинского плена
Общество
В Липецкой области сухо и до +27
Погода в Липецке
В Липецкой области сохраняется жаркая погода
Погода в Липецке
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Погода в Липецке
16
6 минут назад

В Липецкой области сохраняется жаркая погода

В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области будет определять гребень антициклона – погода будет солнечной и сухой.

Среднесуточные температуры воздуха составят 17-18 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 апреля в Липецкой области будет небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем немного усилится – до 5-10 м/сек. Температура ночью – от +6 до +11 градусов, днем – от +22 до +27 градусов.

В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью будет от +7 до +9 градусов, днем – от +24 до +26 градусов.

День 21 апреля стал самым теплым в Липецке в 2024 году, тогда в городе было +27. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2015 году – 6 градусов мороза.
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