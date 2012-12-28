СК: подросток получил несовместимую с жизнью травму при попытке взобраться на скальный выступ
СК: подросток получил несовместимую с жизнью травму при попытке взобраться на скальный выступ
Происшествия
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сегодня, 11:06
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Установлена личность погибшей вчера на Восточном обходе девушки, ей было всего 18 лет
«Лада Калина» столкнулась с грузовиком «Вольво». Водитель и пассажирка легкового автомобиля погибли.
Напомним, девушка была пассажиркой автомобиля «Лада Калина», который вчера в 18:30 на 10 километре дороги «Восточный обход Липецка» столкнулся с грузовиком «Вольво» и загорелся. 22-летнего водителя «Калины» опознали через несколько часов после аварии, а девушку только сегодня.
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