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1187
сегодня, 11:06
7

Установлена личность погибшей вчера на Восточном обходе девушки, ей было всего 18 лет

«Лада Калина» столкнулась с грузовиком «Вольво». Водитель и пассажирка легкового автомобиля погибли.

Полицейские установили личность девушки — одной из двух жертв страшной аварии на Восточном обходе. Ей было всего 18 лет.



Напомним, девушка была пассажиркой автомобиля «Лада Калина», который вчера в 18:30 на 10 километре дороги «Восточный обход Липецка» столкнулся с грузовиком «Вольво» и загорелся. 22-летнего водителя «Калины» опознали через несколько часов после аварии, а девушку только сегодня. 

авария
ДТП
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Вопрос
21 минуту назад
Кто на встречку выскочил , если калина стоит в своей полосе .
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Господи!
25 минут назад
Оба совсем ещё дети...
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автоледи
43 минуты назад
22 летнему уже не надо думать,думать надо другим,но к сожалению некоторые надеяться,что их такое не коснется.
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Надо
50 минут назад
Было головой думать,а не выпендриваться.Ехал бы нормально,и все были бы живы.Хватит хлопцы гонки устраивать,нам еще надо Родину отстоять.Соболезнование родным.
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Лиза
55 минут назад
Очень печально...
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Город 48
сегодня, 11:16
Очень жаль. Ролителям терпения и сил пережить горе
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Печалька
сегодня, 11:15
Бедный ребёнок. Бедные родители. Светлая память. Соболезнования всем близким.
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