СК: подросток получил несовместимую с жизнью травму при попытке взобраться на скальный выступ
СК: подросток получил несовместимую с жизнью травму при попытке взобраться на скальный выступ
Экономика
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53 минуты назад
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Статистика: в марте картофель подорожал на 16%
Инфляция в марте в Липецкой области составила 0,71%, а в целом за три месяца потребительские цены выросли на 2,67%, сообщает Липецкстат.
Непродовольственные товары в марте стали дороже на 0,63%, по сравнению с декабрем 2024 года – на 1,79%. В этой категории повысились цены на дорожные велосипеды для взрослых, шины для легкового автомобиля — на 4-5%, предметы садоводства, товары для животных – на 2, обувь, одежду и белье, игрушки, строительные материалы, моющие и чистящие средства, мебель, металлическую посуду, средства связи, трикотажные изделия, чулочноносочные изделия, медикаменты, парфюмерно-косметические товары — на 1, автомобильный бензин — на 0,5%. Вместе с тем цены на телерадиотовары снизились на 2%, на инструменты и оборудование, электротовары и другие бытовые приборы, новые легковые автомобили иностранной марки, газовое моторное топливо — на 1%.
Услуги в марте в среднем подорожали на 0,82%, по сравнению с декабрем 2024 года — на 3,38%.
Среди услуг в марте существенно выросли санаторно-оздоровительные услуги — на 24%, стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования – на 13%, абонентская плата за телевизионную антенну — на 11%, плата за пользование потребительским кредитом — на 9%. Кроме того, подорожали техническое обслуживание транспортных средств, услуги страхования — на 2%, услуги по ремонту обуви, услуги профессионального обучения, услуги организаций культуры, медицинские услуги, стоимость проезда в междугороднем автобусе — на 1%. Одновременно с этим подешевели экскурсионные услуги на 6%.
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