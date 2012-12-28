Статистика: в марте картофель подорожал на 16%

Инфляция в марте в Липецкой области составила 0,71%, а в целом за три месяца потребительские цены выросли на 2,67%, сообщает Липецкстат.



Продовольственные товары в марте подорожали на 0,70% (с начала года — поднялись в цене на 2,99%). В том числе соль, соус, специи, концентраты, рыбопродукты, масло и жиры, бескостная говядина, чай, кофе, какао, сыры, фруктово-ягодные консервы стали дороже на 2-3%, мясные субпродукты, копченые продукты из мяса и птицы, хлеб и хлебобулочные изделия, сахар, кондитерские изделия, варенье, джем, повидло, мед, мороженое, колбасные изделия — на 1%. В группе плодоовощной продукции картофель подорожал на 16%, фрукты и цитрусовые — на 3%, при этом овощи в целом подешевели на 3%. Вместе с тем мясо птицы стало дешевле на 5%, яйца — на 4%, макаронные и крупяные изделия — на 1%. Алкогольные напитки подорожали на 2%, общественное питание — на 1%.Непродовольственные товары в марте стали дороже на 0,63%, по сравнению с декабрем 2024 года – на 1,79%. В этой категории повысились цены на дорожные велосипеды для взрослых, шины для легкового автомобиля — на 4-5%, предметы садоводства, товары для животных – на 2, обувь, одежду и белье, игрушки, строительные материалы, моющие и чистящие средства, мебель, металлическую посуду, средства связи, трикотажные изделия, чулочноносочные изделия, медикаменты, парфюмерно-косметические товары — на 1, автомобильный бензин — на 0,5%. Вместе с тем цены на телерадиотовары снизились на 2%, на инструменты и оборудование, электротовары и другие бытовые приборы, новые легковые автомобили иностранной марки, газовое моторное топливо — на 1%.Услуги в марте в среднем подорожали на 0,82%, по сравнению с декабрем 2024 года — на 3,38%.Среди услуг в марте существенно выросли санаторно-оздоровительные услуги — на 24%, стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования – на 13%, абонентская плата за телевизионную антенну — на 11%, плата за пользование потребительским кредитом — на 9%. Кроме того, подорожали техническое обслуживание транспортных средств, услуги страхования — на 2%, услуги по ремонту обуви, услуги профессионального обучения, услуги организаций культуры, медицинские услуги, стоимость проезда в междугороднем автобусе — на 1%. Одновременно с этим подешевели экскурсионные услуги на 6%.