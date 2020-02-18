Мэрия обнародовала схему движения пассажирского транспорта на время ремонта проспекта Победы

Движение транспорта по проспекту Победы от площади Победы до остановки «Памятник чернобыльцам» перекроют в ночь с 21 на 22 февраля. Одним из дублеров проспекта на время ремонта станет улица Папина. По ней пустят пассажирские автобусы.





Схема движения общественного транспорта сегодня опубликована мэрией.







Реконструкция проспекта Победы также внесёт изменения в работу межмуниципальных маршрутов.







- Мы призываем липчан отнестись к временным сложностям с пониманием, - отмечает председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Воронин. - На объекте множество сетей и без перекрытия реконструировать его не получится. Вместе с подрядной организацией сюда зайдут специалисты «Квадры», «ЛГЭКа», «Газпром газораспределение Липецк», «Ростелекома». Такой подход должен положительно сказаться на сроках реконструкции, а в дальнейшем предотвратить возникновение коммунальных аварий на уже отремонтированном участке.



Реконструкция проспекта Победы ведется на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году на проспекте обновят участок протяженностью 2,3 км. Контрактом стоимостью 649, 9 млн рублей предусмотрено расширение проезжей части до шести полос, переустройство сетей наружного освещения, связи, ливневой канализации, модернизация светофорных объектов, установка пешеходного ограждения, благоустройство прилегающей территории.



Вопросы и предложения по организации работ будут принимать по телефону 239-336, на адрес электронной почты

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка основным дублёром перекрытого проспекта Победы станет улица Папина. Но так, как здесь будет ходить пассажирский транспорт, владельцев личных автомобилей просят по возможности не пользоваться этим проездом. Объехать реконструируемый участок можно будет по улицам Механизаторов, 50 лет НЛМК и Индустриальная, причём по части Индустриальной, а также по улице Индустриальная-1 действует одностороннее движение.Схема движения общественного транспорта сегодня опубликована мэрией.Реконструкция проспекта Победы также внесёт изменения в работу межмуниципальных маршрутов.- Мы призываем липчан отнестись к временным сложностям с пониманием, - отмечает председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Воронин. - На объекте множество сетей и без перекрытия реконструировать его не получится. Вместе с подрядной организацией сюда зайдут специалисты «Квадры», «ЛГЭКа», «Газпром газораспределение Липецк», «Ростелекома». Такой подход должен положительно сказаться на сроках реконструкции, а в дальнейшем предотвратить возникновение коммунальных аварий на уже отремонтированном участке.Реконструкция проспекта Победы ведется на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году на проспекте обновят участок протяженностью 2,3 км. Контрактом стоимостью 649, 9 млн рублей предусмотрено расширение проезжей части до шести полос, переустройство сетей наружного освещения, связи, ливневой канализации, модернизация светофорных объектов, установка пешеходного ограждения, благоустройство прилегающей территории.Вопросы и предложения по организации работ будут принимать по телефону 239-336, на адрес электронной почты dtdb-pto@mail.ru , а также в соцсети инстаграм @bkad_lipetsk.