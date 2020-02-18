20 минут назад
Мэрия обнародовала схему движения пассажирского транспорта на время ремонта проспекта Победы
Движение транспорта по проспекту Победы от площади Победы до остановки «Памятник чернобыльцам» перекроют в ночь с 21 на 22 февраля. Одним из дублеров проспекта на время ремонта станет улица Папина. По ней пустят пассажирские автобусы.
Схема движения общественного транспорта сегодня опубликована мэрией.
Реконструкция проспекта Победы также внесёт изменения в работу межмуниципальных маршрутов.
- Мы призываем липчан отнестись к временным сложностям с пониманием, - отмечает председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Воронин. - На объекте множество сетей и без перекрытия реконструировать его не получится. Вместе с подрядной организацией сюда зайдут специалисты «Квадры», «ЛГЭКа», «Газпром газораспределение Липецк», «Ростелекома». Такой подход должен положительно сказаться на сроках реконструкции, а в дальнейшем предотвратить возникновение коммунальных аварий на уже отремонтированном участке.
Реконструкция проспекта Победы ведется на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году на проспекте обновят участок протяженностью 2,3 км. Контрактом стоимостью 649, 9 млн рублей предусмотрено расширение проезжей части до шести полос, переустройство сетей наружного освещения, связи, ливневой канализации, модернизация светофорных объектов, установка пешеходного ограждения, благоустройство прилегающей территории.
Вопросы и предложения по организации работ будут принимать по телефону 239-336, на адрес электронной почты dtdb-pto@mail.ru, а также в соцсети инстаграм @bkad_lipetsk.
Перри Мейсон
Участковый